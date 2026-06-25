-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 25 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 deportes
25 de Junio de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

La increíble historia del DT de Noruega, el hombre que volvió de la muerte y al que le organizaron el funeral

Stale Solbakken celebró la clasificación de su equipo en el mundial de manera especial. En 2001 cuando era jugador, sufrió un paro cardíaco y lo dieron por muerto. Todo lo que pasó. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El seleccionador noruego Stale Solbakken celebró el triunfo subiendo a la tribuna para besar a su esposa, Anniken Solbakken, en una imagen que se volvió viral y terminó ocultando una historia mucho más profunda, marcada por la muerte, la resurrección y una segunda oportunidad de vida.

 

Respecto al beso viral en el Mundial, Solbakken explicó con naturalidad el momento: “No sabía dónde estaban ubicados, así que tuve que encontrar la manera de subir a las tribunas”.

 

Más allá del presente deportivo, la historia de vida del seleccionador noruego impacta por su crudeza. El 13 de marzo de 2001, mientras militaba como futbolista del FC Kobenhavn, sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento. Su corazón se detuvo durante varios minutos y llegó a estar clínicamente muerto antes de ser reanimado.

 

“Prepararon mi funeral”, reveló el DT años después, al recordar el dramático episodio que vivió en 2001, cuando su corazón se detuvo durante varios minutos y fue declarado clínicamente muerto antes de ser reanimado por los médicos.

 

Según relató, durante ese episodio experimentó sensaciones difíciles de explicar: “Al principio no veía nada, solo una oscuridad total. Luego apareció un azul claro, llamémoslo túnel. Era una luz hermosa”, recordó. Incluso llegó a pensar, tras recuperarse, “¿podría quedarme allí un poco más?”.

 

El rescate fue posible gracias a la rápida intervención del médico del club, Frank Odgaard, quien le practicó reanimación cardiopulmonar y utilizó un desfibrilador hasta estabilizarlo. “Fue un milagro porque su corazón estuvo parado 12 minutos”, aseguró el médico.

 

El episodio dejó huellas profundas en su entorno familiar. Solbakken relató que su madre llegó a organizar su funeral mientras él aún luchaba por sobrevivir, y que su familia pasó de temer por su vida a preocuparse por posibles secuelas neurológicas.

 

“Mi esposa todavía no puede hablar del tema, a pesar de que han pasado tantos años”, reconoció. En aquel momento, su pareja quedó sola con dos hijos pequeños, enfrentando una situación límite a una edad muy joven.

 

Años después, el entrenador reflexiona sobre aquel episodio como un punto de quiebre: “El paro cardíaco unió más a mi familia y me enseñó a ver la vida de otra manera. Ahora entiendo lo que realmente importa”.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Juan Antonio Salinas cumple 101 años: una vida entre la cordillera, el trabajo y una gran familia
2
 Corte programado de luz este jueves en Esquel
3
 “El SEM ha generado más malestar que solución”, afirmó Taccetta
4
 Esquel: Accidente vehicular frente a la UNPSJB
5
 QEPD: Souad Ghadban de Kerbage
1
 Ni los próceres se salvan: hacían una subasta clandestina con documentos de San Martín y Rosas
2
 Escalofriante: asesinaron a una modelo y escondieron el cuerpo dentro de una valija, debajo de la ducha
3
 Esquel realizará un MATE-Encuentro para promover los derechos de las personas mayores
4
 Taccetta confirmó que el Natatorio Nº 2 abrirá después de las vacaciones de invierno
5
 Taccetta: “Entendemos que lo mejor para toda la ciudadanía es darle de baja”
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -