Abren las inscripciones para las Colonias Municipales de Invierno 2026

La Municipalidad de Esquel anunció la apertura de las inscripciones para las Colonias Municipales de Invierno 2026, una propuesta gratuita destinada a niños, niñas y adultos mayores durante las dos semanas del receso escolar.

El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, destacó que el programa “Juega 2026” busca ofrecer alternativas recreativas y deportivas para que los vecinos puedan disfrutar de las vacaciones de invierno con actividades organizadas por el municipio.

“Queremos que los chicos y los adultos mayores tengan una propuesta divertida para hacer durante las dos semanas de vacaciones. Las inscripciones se pueden realizar a través del enlace que estará disponible en las redes sociales de la Municipalidad y de la Secretaría de Deportes, en las sedes vecinales o de manera presencial en la Secretaría de Deportes”, explicó Maciel.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 6 de julio y pueden realizarse de manera gratuita.

Actividades en el Natatorio Municipal

El coordinador del Natatorio Municipal, profesor Diego Thuman, informó que durante la primera semana del receso las actividades se desarrollarán en el natatorio.

“Es importante que quienes participen vayan preparando los elementos necesarios como ojotas, malla, gorro y antiparras. La propuesta es completamente gratuita y está abierta a chicos de entre 5 y 13 años”, señaló.

Además, detalló que los niños de 5 a 9 años asistirán los martes y jueves, mientras que los de 10 a 13 años concurrirán los miércoles y viernes. Los adultos mayores tendrán actividades en horario matutino.

Segunda semana en el gimnasio municipal

Por su parte, el profesor Gonzalo Guereña explicó que la segunda semana estará dedicada a actividades recreativas y deportivas en el Gimnasio Municipal.

“Contamos con alrededor de 20 profesores de Educación Física que estarán trabajando en esta propuesta. Habrá juegos recreativos, actividades lúdicas y predeportivas, buscando que los chicos puedan disfrutar, compartir e interactuar durante el receso invernal”, indicó.

Propuesta para adultos mayores

La referente del área de adultos mayores, Gisela Finocciaro, señaló que la colonia para este grupo funcionará los martes y jueves de 10 a 13 horas.

Durante la primera semana se realizarán actividades en el natatorio, por lo que recomendó a los participantes contar con gorro, antiparras, malla y ojotas, además de realizar previamente la revisión médica correspondiente.

En la segunda semana, las actividades se trasladarán al gimnasio municipal, donde se ofrecerán disciplinas y propuestas recreativas como newcom, fútbol caminando, tejo, sapo, juegos de mesa y otras actividades especialmente pensadas para los adultos mayores.

Finocciaro recordó que las planillas de inscripción estarán disponibles en los barrios a través del coordinador Martín Lobos y también podrán completarse de manera presencial de lunes a viernes, de 10 a 12 y de 18 a 20 horas, en la Secretaría de Deportes.

Además de las colonias, Maciel adelantó que durante las vacaciones de invierno también comenzarán la Liga Municipal de Fútbol y la Copa Esquel de Fútbol Once masculino, ampliando la oferta deportiva para todos los vecinos.