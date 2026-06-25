Escalofriante: asesinaron a una modelo y escondieron el cuerpo dentro de una valija, debajo de la ducha

Gran conmoción se vive durante estas horas en Colombia, tras el macabro hallazgo del cuerpo de una modelo e influencer en el interior de una valija. La hipótesis preliminar de las autoridades apunta a un presunto femicidio.

La mujer fue identificada como Natalia Villalba, de 36 años, quien se encontraba en el apartamento 702 del edificio Morph, un alquiler temporal donde permanecía mientras buscaba una nueva residencia. El pasado 3 de junio había ingresado y extendió su permanencia hasta el pasado 21 de junio.

El escalofriante hallazgo se produjo el 22 de junio, cuando una trabajadora de limpieza entró al inmueble y encontró una valija dentro de la ducha, al revisarlo se encontró con el cuerpo de la modelo, por lo que en medio de la conmoción avisó a la Policía.

La Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Metropolitana de Bogotá asumieron la causa. La hipótesis preliminar de las autoridades apunta a un presunto femicidio y un extranjero es el principal sospechoso.

Como parte de la investigación, la Justicia se encuentra analizando los registros de seguridad del edificio. Se busca identificar a unas 15 personas que ingresaron al inmueble durante las semanas en que Natalia estuvo hospedada.

Desde Noticias Caracol, revelaron que los registros del edificio muestran que un ciudadano oriundo de Texas, Estados Unidos, reservó alojamiento entre el 3 y 7 de junio. Posteriormente, Natalia hizo su reserva hasta el 21 de junio inclusive. Durante ese período ingresaron estas 15 personas investigadas, entre ellas un ciudadano británico.

El hombre, según la investigación, entró al apartamento el 17 de junio y salió al día siguiente. También un ciudadano estadounidense ingresó dos días después, el 19 de junio, y permaneció allí hasta el 22 de junio.

Las cámaras de seguridad captaron al británico trasladando sábanas hacia la zona de lavandería antes de retirarse del edificio al día siguiente. Además, se estableció que sería la última persona que vio con vida a Villalba.

Según trascendió a través de medios locales, el hombre habría abandonado el país hace un par de días. Por el momento, las autoridades desconocen el paradero de este posible sospechoso; sin embargo, tienen la certeza de cómo fue el desarrollo del plan para atacar a la modelo.

Uno de los elementos más relevantes es que el cuerpo fue dejado dentro de la valija con una pequeña abertura, ubicada debajo de la ducha abierta. Según fuentes cercanas a la investigación, el agua habría afectado el estado del cadáver, deteriorando posibles evidencias biológicas y dificultando la determinación de la causa de muerte.