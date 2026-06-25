Patagonia Andina apuesta a la calidad y suma nuevos productos para los vecinos de Esquel

Patagonia Andina continúa consolidando su propuesta comercial en Esquel. A un año y medio de abrir sus puertas, el emprendimiento apuesta a combinar calidad, variedad y precios accesibles, incorporando además nuevas líneas de productos para el hogar.

La responsable del local, Ona Belén Rogers, destacó que desde el inicio la premisa fue clara. "Patagonia Andina abrió hace un año y medio y desde el día uno la intención fue brindar la combinación perfecta entre excelencia y precio".

En ese sentido, remarcó la calidad de las marcas que comercializan. "Estamos convencidos de que traemos a Esquel una mercadería fantástica", señaló, y puso como ejemplo a Niquel, una firma especializada en indumentaria para actividades al aire libre. "Para mí es un hallazgo fantástico, no es una marca conocida en Esquel, pero es formidable. Tiene camperas, tiene micropolares de una calidad de excelencia, tiene pantalones, ya sea de micropolar o repelentes al agua para todas las actividades de outdoor".

La oferta también incluye productos de Camarón Brujo, medias Sox y la línea deportiva Iconsox. Además, el comercio lanzó una promoción especial para la temporada invernal. "Ahora estamos lanzando una promo de camperas de esquí a súper buen precio, así que los invitamos a que vengan, que las vean, seguramente les van a encantar", expresó.

Otro de los aspectos destacados es la disponibilidad de talles especiales. "Tenemos la línea Detalles Grandes de Camarón Brujo, 2, 3, 4 y 5 XL, ya sean remeras, pantalones, buzos, camperas", indicó Rogers.

A la propuesta de indumentaria se suman productos artesanales y una nueva categoría que acaba de incorporarse al local. "Tenemos toda la línea de aromatizantes y velas artesanales, que las hago yo, y el nuevo rubro que incorporamos, que es el de vajilla, también de muy buena calidad y a muy buen precio".

Patagonia Andina está ubicada en Belgrano 542, local 4, dentro de una galería comercial. Atiende de lunes a sábados de 9:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:30. Además, ofrece un 10% de descuento en pagos en efectivo o transferencia y la posibilidad de abonar con tarjetas de débito y crédito en tres cuotas sin interés.

R.G