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13 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut impulsa una campaña para recolectar envases vacíos de fitosanitarios

La iniciativa busca recuperar envases utilizados en el campo y garantizar su destino seguro. En Trevelin, la recepción será del 10 al 24 de agosto, de 8:00 a 12:00 horas, en el Parque Industrial.
Por Redacción Red43

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La provincia de Chubut, a través del Ministerio de Producción y la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, adhirió al sistema integral de gestión de envases vacíos de fitosanitarios, en el marco de la Ley Nacional 27.279.

 

En este contexto, se puso en marcha una campaña de recolección que permitirá recuperar los envases utilizados en el sector productivo y garantizarles un destino seguro, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y proteger la salud de las personas.

 

 

 

Para participar, los productores deberán cumplir con una serie de pasos antes de entregar los envases: realizar el triple lavado, almacenarlos temporalmente de manera segura y llevarlos a las jornadas de recepción establecidas.

 

En Trevelin, la recepción se realizará del 10 al 24 de agosto, de 8:00 a 12:00 horas, en el Parque Industrial.

 

Desde la organización remarcaron la importancia de la participación de los productores para avanzar hacia una producción más responsable y sostenible, promoviendo el correcto manejo de estos residuos y el cuidado del ambiente.

 

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