El Gobierno del Chubut avanza con las obras en la Escuela N° 38 de Cushamen

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, continúa ejecutando la obra de renovación de las instalaciones sanitarias de la Escuela N° 38 de Cushamen.

La obra, llevada adelante por intermedio de la Subsecretaría de Obras Públicas en el marco del Plan Galina, comprende una renovación integral del sistema sanitario de la institución. “Cuando planificamos este tipo de intervenciones buscamos dar soluciones que perduren en el tiempo, priorizando obras que resuelvan los problemas de fondo de cada establecimiento”, puntualizó el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación del Chubut, Hernán Tórtola.

Renovación integral

En una primera etapa se desmontaron los artefactos sanitarios para ejecutar una nueva red de desagües y un sistema cloacal completamente nuevo. El sistema anterior fue reemplazado debido a que contaba con cámaras de inspección ubicadas dentro del edificio y junto a los baños, una situación que representaba un riesgo permanente para la salud de quienes utilizan el establecimiento.

En paralelo, se reemplazó por completo la red de agua, retirando las antiguas cañerías de plomo e instalando un nuevo sistema de distribución. También se renovaron los revestimientos de los baños y se reacondicionaron las aulas intervenidas, donde se realizaron tareas de reparación, colocación de nuevos pisos y pintura.

Asimismo, se reconfiguró el sistema cloacal interno, eliminando definitivamente las antiguas cámaras ubicadas dentro del edificio y construyendo un nuevo sistema exterior, con nuevos pozos absorbentes para los sanitarios y un pozo independiente para el sector de cocina.

Importante avance

La intervención también incluyó la renovación de los sanitarios, las griferías y los sectores de lavado, completando una obra que mejorará las condiciones de uso del establecimiento. Actualmente, los trabajos continúan desarrollándose con un avance del 80%, de cara a su pronta finalización.

“El objetivo es intervenir donde realmente hace falta, resolviendo problemas estructurales para mejorar el funcionamiento cotidiano de las escuelas”, agregó el funcionario provincial.

R.G