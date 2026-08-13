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Por Redacción Red43

Juntos y por separado: Seba Lino y Marcelo Aravena presentan su música en vivo

Mañana viernes, en Fitzroya Pizzería, los músicos locales presentan su repertorio de autor y personales versiones. 
Por Redacción Red43

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En un ciclo llamado "Viernes de solistas", tal como su nombre lo indica, los cantautores locales Seba Lino y Marcelo Aravena presentan su repertorio en vivo. 

 

Pero hay un detalle: además del íntimo formato de guitarra y voz de cada uno, se potencian en especiales versiones donde comparten e incorporan percusiones, clarinete, coros y sorpresas a cuatro manos.

 

Así lo hicieron el viernes pasado en el escenario de Bro's y así lo harán mañana viernes en Pizzería Fitzroya, de calle Almafuerte y A.P. Justo.

 

Seba Lino está anticipando su disco "Takuifí", donde recorre en guitarra y voz postales de vida sureña, ritmos patagónicos e influencias como Nirvana, Abelardo Epuyén y los Red Hot Chili Peppers, del cual ya se puede escuchar el primer adelanto online.

 

Marcelo Aravena está presentando sus composiciones, algunas de las cuales sonaron en bandas como Aves de Oniria y la Orquesta Afónica y Disonante, pero ahora en versión íntima, entre otras novedades e influencias.

 

La especial unión se podrá disfrutar con entrada libre desde las 22 horas, entre bebidas y comidas que ofrece el local. Y si se la pierden, el próximo mes habrá una nueva oportunidad en el restaurant El Cedro. Pero cada velada promete ser única e irrepetible.

 

 

 

R.G

 

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