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Por Redacción Red43

Esquel: Jueves con cielo nublado y fuertes ráfagas hacia la noche

Para este jueves, el SMN prevé una jornada mayormente nublada con temperaturas bajo cero por la mañana. Hacia la noche, el clima se complicará con vientos intensos y ráfagas que alcanzarán hasta 69 km/h.
Por Redacción Red43

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La jornada comenzará con un ambiente frío, registrando una temperatura de 2°C durante la madrugada y descendiendo hasta los -1°C en el transcurso de la mañana. A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente nublado y nublado, con condiciones de estabilidad que mantendrán la probabilidad de precipitaciones en niveles mínimos (entre 0% y 10% hacia la noche).

 

Si bien durante las primeras horas del jueves los vientos serán moderados, con velocidades de entre 7 y 12 km/h durante la madrugada, se espera un incremento en su intensidad hacia la mañana, alcanzando registros de 13 a 22 km/h que se mantendrán durante el resto del día.

 

El dato más relevante para la jornada se concentra en el periodo nocturno: el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la presencia de ráfagas que podrían oscilar entre los 60 y 69 km/h. En todos los casos, la dirección predominante del viento será del Noroeste (NO).

 

Pronóstico detallado:

 

  • Madrugada: 2°C, mayormente nublado, vientos de 7-12 km/h.

     

  • Mañana: -1°C, cielo nublado, vientos de 13-22 km/h.

     

  • Tarde: 8°C, mayormente nublado, vientos de 13-22 km/h.

     

  • Noche: 5°C, mayormente nublado, vientos de 13-22 km/h con ráfagas de 60-69 km/h.

     

Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante las ráfagas intensas pronosticadas para el final de la jornada y mantenerse informados sobre cualquier actualización del pronóstico oficial.

 

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