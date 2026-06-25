Esquel: Jueves con cielo nublado y fuertes ráfagas hacia la noche

La jornada comenzará con un ambiente frío, registrando una temperatura de 2°C durante la madrugada y descendiendo hasta los -1°C en el transcurso de la mañana. A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente nublado y nublado, con condiciones de estabilidad que mantendrán la probabilidad de precipitaciones en niveles mínimos (entre 0% y 10% hacia la noche).

Si bien durante las primeras horas del jueves los vientos serán moderados, con velocidades de entre 7 y 12 km/h durante la madrugada, se espera un incremento en su intensidad hacia la mañana, alcanzando registros de 13 a 22 km/h que se mantendrán durante el resto del día.

El dato más relevante para la jornada se concentra en el periodo nocturno: el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la presencia de ráfagas que podrían oscilar entre los 60 y 69 km/h. En todos los casos, la dirección predominante del viento será del Noroeste (NO).

Pronóstico detallado:

Madrugada: 2°C, mayormente nublado, vientos de 7-12 km/h.

Mañana: -1°C, cielo nublado, vientos de 13-22 km/h.

Tarde: 8°C, mayormente nublado, vientos de 13-22 km/h.

Noche: 5°C, mayormente nublado, vientos de 13-22 km/h con ráfagas de 60-69 km/h.

Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante las ráfagas intensas pronosticadas para el final de la jornada y mantenerse informados sobre cualquier actualización del pronóstico oficial.