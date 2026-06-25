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Taccetta presidirá la mesa de intendentes de la Cordillera que se suman al frente oficialista

Con diez intendentes, el partido provincial Renovación y Desarrollo fortalece su mesa territorial con Taccetta a la cabeza.
Por Redacción Red43

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El intendente de Esquel, Matías Taccetta, encabezará la mesa de jefes comunales que integran el partido Renovación y Desarrollo, en el marco de un espacio de representación comarcal y trabajo conjunto que se consolidó a partir de la incorporación de representantes del interior provincial.

 

Al respecto, Taccetta sostuvo que “estamos sumando y ampliando intendentes cordilleranos al partido provincial, que nuclea una representación amplia y comarcal”, y en el mismo sentido aseguró que “todos estamos llevando a cabo un trabajo articulado y con un vínculo fluido con el Gobierno Provincial, priorizando sobre todo la ejecución del Plan Galina”.

 

Mesa de trabajo: obras y gestión

 

El encuentro se realizó en la localidad de Lago Puelo, donde el intendente local, Iván Fernández, ofició de anfitrión y expresó que “es un orgullo que podamos confluir en una mesa común y en un espacio orgánico amplio como lo es Renovación y Desarrollo, en un momento en el que lo que debe primar es el trabajo en conjunto, dejando de lado toda diferencia política para enfocarnos sencillamente en la gente de nuestros pueblos”.

 

Participaron de la reunión, además de Fernández y Taccetta, los jefes comunales Fátima Avilés (Atilio Viglione), Omar González (Cushamen), Vanesa Aylef (Aldea Epulef), Miguel Mongilardi (Alto Río Senguer), Silvio Boudargham (Cholila) y Jorge Seitune (Tecka); además del concejal de José de San Martín, Juan Pablo Díaz, en representación del intendente Rubén Calpanchay.

 

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