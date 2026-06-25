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25 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Plan Invernal 2026: rutas habilitadas, pero con sectores húmedos y presencia de hielo

Las rutas de la zona cordillerana permanecen habilitadas, aunque las bajas temperaturas, el riego con sal y la presencia de animales sueltos obligan a extremar los cuidados al conducir.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional informó que los tramos de la Ruta Nacional 259 que unen el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, así como el sector entre Esquel y Trevelin, se encuentran habilitados al tránsito y presentan condiciones transitables, aunque con precauciones especiales debido a las condiciones invernales.

 

En el tramo Empalme RN 40–Esquel, la calzada se encuentra normal pero húmeda por tareas de riego con sal en distintos sectores. Las banquinas también presentan humedad, mientras que se registra presencia de animales sueltos, viento y heladas leves. Además, equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando en la zona.

 

Por su parte, entre Esquel y Trevelin, la calzada permanece húmeda por la distribución de sal. Las banquinas presentan sectores con barro y se reportan animales sueltos, viento y heladas. Personal y equipos de Vialidad Nacional se encuentran realizando tareas de mantenimiento y distribución de sal sobre la calzada.

 

Desde el organismo recomendaron transitar con extrema precaución, respetar las velocidades máximas permitidas y mantenerse informado sobre el estado actualizado de las rutas antes de emprender viaje.

 

 

 

R.G

 

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