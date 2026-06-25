Ponce: “Vamos a garantizar que los bienes de YPF sean para los comodorenses"

El ministro de Hidrocarburos de la Provincia del Chubut, Federico Ponce, salió al cruce de las declaraciones del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, y del diputado nacional Juan Pablo Luque, y cuestionó la postura de ambos dirigentes frente al acuerdo alcanzado entre el Gobierno provincial e YPF.

“Escuchamos decir que los bienes tienen que ser para los comodorenses, y en eso coincidimos plenamente. La diferencia es que nosotros trabajamos para que esos bienes sean para los clubes de barrio, las asociaciones vecinales, las familias que esperan regularizar sus tierras, las instituciones sociales y los proyectos de desarrollo de la ciudad, no para que vuelvan a quedar en los bolsillos de los dirigentes de siempre”, afirmó Ponce.

Un acuerdo de 85 millones de dólares para Comodoro

De igual manera, el titular de la cartera de Hidrocarburos explicó que el entendimiento alcanzado con YPF transforma la salida de la compañía de la Cuenca del Golfo San Jorge en una compensación económica y patrimonial concreta. El acuerdo contempla el pago de 25 millones de dólares, la transferencia de 102 vehículos destinados prioritariamente a fortalecer la seguridad y los servicios públicos en Comodoro Rivadavia, y el traspaso de tierras e inmuebles valuados en más de 60 millones de dólares. En total, el beneficio para Chubut supera los 85 millones de dólares.

“La Provincia actuó antes de que estos bienes pudieran ser vendidos o transferidos a privados." , subrayó el ministro.

Ponce destacó que los inmuebles incluidos en el acuerdo comprenden terrenos vinculados con clubes deportivos de barrio, asociaciones vecinales, instituciones comunitarias y familias que durante décadas no pudieron regularizar su situación.

“Lo que nosotros garantizamos es que esos bienes vayan a una institución deportiva, a una familia que lleva años esperando el título de su terreno, a un proyecto de viviendas o a un espacio verde”, señaló.

Las obligaciones ambientales siguen vigentes

Respecto a los pasivos ambientales mencionados por Macharashvili, Ponce fue preciso: el acuerdo establece expresamente que las obligaciones vinculadas a las situaciones ambientales existentes en las áreas transferidas permanecerán a cargo de las empresas titulares de las concesiones.

“Existen auditorías de cierre aprobadas, planes ambientales específicos y empresas con capacidad técnica y económica obligadas a responder. Eso tampoco lo dicen Othar y Luque: las responsabilidades ambientales no desaparecen ni se transfieren al Estado. Están definidas, están instrumentadas y hay quien tiene que cumplirlas”, aclaró el ministro.

Tratamiento legislativo

El acuerdo será remitido a la Legislatura del Chubut para su tratamiento y aprobación. El Ejecutivo provincial pondrá a disposición de los diputados las auditorías ambientales, los planes técnicos, la documentación de las cesiones y el inventario completo de los bienes incluidos.

“Los diputados tendrán acceso a toda la documentación: auditorías ambientales, planes técnicos, inventario de bienes y documentación respaldatoria. Queremos un debate transparente, con información completa y sobre hechos concretos. Estamos convencidos de que este acuerdo representa una oportunidad histórica para recuperar patrimonio público y ponerlo definitivamente al servicio de los comodorenses”, concluyó Ponce.