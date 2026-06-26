En su hora de preferencia durante la sesión de este viernes del Concejo Deliberante de Esquel, la concejal del Frente Vecinal, Evangelina Chamorro, dedicó sus primeras palabras a recordar el reciente fallecimiento de Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y también hizo referencia a un nuevo aniversario de la Masacre de Avellaneda.

"Vamos a centrar esta hora de preferencia en hacer mención del fallecimiento de la querida Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que fue en fecha reciente; una madre más que parte de este plano terrenal sin saber dónde se encuentran los restos de su hijo", expresó.

La edil agregó que el fallecimiento ocurre "en este año, a 50 años del terrible último golpe militar que ha sufrido nuestro país", y luego recordó que se cumplieron 23 años de la Masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

"Fue descubierto gracias al accionar de fotoperiodistas como Pablo Grillo; gracias al accionar y al estar presente se pudo dilucidar cuál había sido la realidad del destino de estos dos luchadores que simplemente salían a una protesta social y terminaron muertos en manos de la policía", manifestó.

En el plano local, Chamorro volvió a cuestionar el funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) y consideró que el Ejecutivo municipal habría tomado nota de las críticas planteadas desde su banca.

"Decirle al señor intendente que escuchó las palabras de esta banca, del Frente Vecinal; evidentemente se dio cuenta finalmente que el SEM no solo no cumple el rol que debería cumplir", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que actualmente estacionar en Esquel no representa un inconveniente. "Si recorremos las calles de Esquel, la verdad que tenemos espacio de sobra para conseguir estacionamiento, no es una dificultad conseguir estacionamiento hoy en la ciudad de Esquel", señaló.

Por último, la concejal expresó que el municipio debería avanzar en otras políticas vinculadas al tránsito. "Evidentemente ha puesto los ojos en ese dato y bueno, o escuchó a esta banca o intentará mejorar e ir por otro lado. Educación vial, por ejemplo, que no existe", concluyó.

R.G