Estado de las rutas en la cordillera: lo que necesitás saber para transitar

Las condiciones climáticas invernales continúan afectando la circulación en algunos tramos cordilleranos y los principales accesos a la comarca. De acuerdo con el reporte oficial emitido en las primeras horas de la mañana por Vialidad Nacional y la Administración Vial Provincial, las calzadas presentan humedad, sectores con barro, hielo y nieve, además de heladas de variada intensidad.

En el trayecto de la Ruta Nacional 40 entre El Bolsón, la zona de Leleque y Esquel, la calzada se encuentra húmeda producto del riego preventivo con sal. Las banquinas presentan inestabilidad con barro y acumulación de nieve. En todo este sector hay presencia de viento, heladas y visibilidad reducida por neblina, con cuadrillas de Vialidad trabajando en el lugar.

Por su parte, la vinculación entre Esquel y Trevelin a través de la Ruta Nacional 259 se encuentra transitable con precaución. Se observa la calzada húmeda por el tratamiento con sal, formación de charcos, lluvias aisladas y banquinas inestables con nieve y barro.

Para continuar desde Trevelin hacia el Paso Internacional Futaleufú, el informe indica condiciones de transitabilidad con extrema precaución. El tramo asfaltado presenta riego de sal pero con presencia de hielo en sectores y heladas fuertes. La continuación por calzada de ripio registra escarcha, hielo, barro y requiere portación obligatoria de cadenas por bancos de niebla.

En el desplazamiento hacia el sur entre Trevelin y Corcovado por las rutas provinciales 17 y 44, se debe circular con precaución a causa de sectores no pavimentados con acumulación de hielo y nieve. En los tramos más adentrados hacia la zona de lagos la transitabilidad exige extrema precaución por la presencia de barro.

Respecto al recorrido desde Esquel hacia Tecka por la Ruta Nacional 40, la vía permanece transitable con precaución. El asfalto se mantiene húmedo por riego con sal y agua acumulada en sectores, registrándose precipitaciones aisladas y niebla.

Finalmente, en el tramo que une Tecka con Gobernador Costa sobre la misma Ruta Nacional 40, las autoridades viales notificaron condiciones similares de humedad por aplicación de sal, visibilidad afectada por neblina y presencia de barro en las banquinas.

EBW