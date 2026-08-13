Lago Puelo y Cochamó avanzan con un convenio binacional ¿De qué trata?

Lago Puelo y Cochamó avanzan en un Convenio de Hermanamiento y Cooperación Mutua destinado a fortalecer el vínculo entre ambas localidades de Argentina y Chile. El acuerdo contempla una agenda de trabajo conjunta con proyectos vinculados al turismo, la conectividad, la producción y el intercambio cultural.

El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de la comuna de Cochamó, Francisco Donoso Oyarzún, y el secretario comunal de Planificación, Andrés Saldivia Ruiz.

Durante el encuentro se trabajó sobre el convenio que busca consolidar la relación entre ambos territorios a partir de los vínculos históricos, culturales, geográficos y sociales que comparten.

Turismo, conectividad y producción

Uno de los ejes planteados es el fortalecimiento de la conectividad caminera y lacustre entre ambas localidades, junto con el desarrollo de circuitos turísticos que integren atractivos de ambos lados de la cordillera.

La propuesta también incluye acciones para favorecer el intercambio comercial y productivo, además de generar espacios de comercialización para productores, artesanos y emprendedores de Lago Puelo y Cochamó.

Otro de los puntos contempla el intercambio de experiencias relacionadas con el turismo de naturaleza y la gestión de áreas protegidas, dos actividades con fuerte presencia en ambos territorios.

A esto se suman iniciativas de carácter cultural, deportivo y educativo, con la intención de ampliar el intercambio entre instituciones y organizaciones de las dos localidades.

Un comité para darle continuidad al acuerdo

El convenio prevé la conformación de un Comité Técnico Binacional de Coordinación Local. Este espacio tendrá como función establecer una agenda de trabajo, realizar el seguimiento de los proyectos y analizar nuevas posibilidades de cooperación.

O.P.