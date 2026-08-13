El SMN anticipa un jueves frío en Esquel con temperaturas bajo cero

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves 13 de agosto Esquel tendrá una jornada con temperaturas frías y cielo con condiciones variables.

Durante la madrugada se espera una temperatura de 1°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Por la mañana, la temperatura descenderá hasta -1°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%.

Hacia la tarde se prevé una mejora en las condiciones, con una temperatura máxima de 7°C y 0% de probabilidad de precipitaciones.

Durante la noche, la temperatura rondará los 5°C y la probabilidad de precipitaciones volverá a ubicarse entre 10% y 40%.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h durante distintos momentos de la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, y en algunos períodos llegar a valores de entre 60 y 69 km/h.

R.G