Jueves variado: frío temprano, tarde más amable y lluvia hacia la noche

La mañana de este jueves 13 de agosto encuentra a la Comarca Andina nuevamente con temperaturas bajas y bastante nubosidad, aunque el escenario será diferente al avanzar el día. Después de una jornada que ayer permitió disfrutar algunos ratitos de sol, el pronóstico marca un jueves con varios cambios.

A las 7:30, aproximadamente, la temperatura se mantiene alrededor de -1°. También se esperan valores bajo cero durante las primeras horas, por lo que puede haber presencia de hielo o heladas en lugares propensos.

La temperatura subirá durante la mañana

El frío irá quedando atrás de manera gradual. Cerca de las 9, la temperatura rondará los -2°, pero desde entonces comenzará un ascenso más marcado. Para las 11 se esperan alrededor de 3°, mientras que durante las primeras horas de la tarde la temperatura podría alcanzar los 6° y continuar subiendo.

El punto más alto de la jornada se ubicaría cerca de los 8° entre las 15 y las 17, en un período en el que la nubosidad tendrá algunos cambios, aunque el cielo continuará cubierto en buena parte del tiempo.

El viento, en tanto, será débil durante buena parte del jueves, con velocidades aproximadas de 2 a 4 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar valores cercanos a los 20 km/h en algunos momentos.

La noche vuelve a cambiar el panorama

El cambio más importante aparece hacia el final de la jornada. Durante la tarde irá aumentando nuevamente la nubosidad y, hacia la noche, aparecen condiciones para el regreso de las lluvias y nevadas. La probabilidad de precipitación aumenta especialmente desde las últimas horas del jueves.

Para las 19 la temperatura rondaría los 4°, mientras que hacia las 21 podría ubicarse cerca de los 3°.

La isoterma de 0° también tendrá un ascenso marcado durante el día: desde unos 660 metros durante la madrugada hasta superar los 1.500 metros por la tarde. Esto acompaña el aumento de temperatura previsto para las horas centrales.

Así, el jueves tendrá un recorrido bastante marcado: frío durante la mañana, un ascenso de temperatura durante la tarde y un nuevo cambio del tiempo hacia la noche, cuando vuelven a aparecer lluvias y nevadas en el pronóstico.

O.P.