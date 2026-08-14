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14 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Viernes frío en Esquel: anticipan una máxima de 6°C y probabilidad de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada fría para este viernes 14 de agosto en Esquel, con una mínima de 0°C y una máxima de 6°C. Durante la mañana habrá entre 40% y 70% de probabilidad de precipitaciones.
Por Redacción Red43

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Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 14 de agosto se presentará una jornada fría en Esquel, con temperaturas que oscilarán entre los 0°C y los 6°C.

 

Durante la madrugada se espera una temperatura cercana a los 5°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Hacia la mañana, la temperatura descendería hasta los 0°C y aumentaría la posibilidad de lluvias, con un rango de 40% a 70%.

 

Para la tarde se anticipa una mejora en las condiciones, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10% y una temperatura máxima de 6°C. Durante la noche, el porcentaje se mantendría en el mismo rango, mientras que la temperatura rondaría los 3°C.

 

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche podría alcanzar entre 13 y 22 km/h.

 

 

 

R.G

 

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