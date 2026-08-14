¿Cómo viene el tiempo para el fin de semana largo?

El fin de semana largo comienza con un viernes de temperaturas bajas, bastante nubosidad y algunas precipitaciones débiles. El escenario no será igual durante los cuatro días: mientras el sábado mantendrá condiciones invernales, el domingo aparece como la jornada más fría y el lunes, feriado, tendría un panorama más seco.

Después de una semana marcada por el frío, con algunos breves momentos de sol durante la tarde del jueves y lluvia hacia la noche, el viernes comienza nuevamente con cielo cubierto y temperaturas cercanas al cero.

Viernes con nubosidad y precipitaciones débiles

Durante las primeras horas del viernes la temperatura se ubicará alrededor de los 3°, con bastante nubosidad y algunas precipitaciones aisladas. Los registros horarios muestran valores bajos de precipitación, por lo que no aparece una jornada de lluvia persistente. Durante la mañana y la tarde habrá períodos sin precipitaciones y otros con lluvias débiles.

La temperatura irá subiendo durante el día y alcanzaría aproximadamente 9° durante la tarde, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. El viento será en general débil, con velocidades de entre 7 y 12 km/h durante buena parte del viernes. Hacia la noche podría aumentar hasta valores de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del noroeste.

La isoterma de 0° se mantendrá elevada durante gran parte de la jornada, por encima de los 1.400 metros, llegando a rondar los 1.800 metros durante la tarde. Por eso, las condiciones para nieve serán principalmente de altura, mientras que en las zonas bajas pueden presentarse precipitaciones líquidas.

El sábado mantiene el frío

El sábado continuará con nubosidad y posibilidades de precipitaciones, aunque tampoco aparece un escenario de lluvia constante durante todo el día. La madrugada comenzará con temperaturas cercanas a los 5°, mientras que durante la mañana podrían bajar hasta alrededor de 3°. Por la tarde se espera una recuperación, con valores cercanos a los 8°.

El viento tendrá mayor presencia que el viernes, especialmente durante la tarde y la noche, cuando podría ubicarse entre 23 y 31 km/h. Las precipitaciones podrían presentarse como lluvia y nieve, con mayor posibilidad de nieve en zonas de mayor altura.

El domingo será la jornada más fría

El panorama cambia especialmente el domingo. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana la temperatura podría descender hasta alrededor de -4°, por lo que será una jornada para prestar atención a posibles heladas y presencia de hielo en lugares propensos. También aparecen posibilidades de nieve durante esas primeras horas.

Por la tarde la temperatura subiría hasta unos 2°, aunque el ambiente seguirá siendo frío. Durante la segunda parte del día podrían volver a presentarse lluvias y nevadas débiles. El viento también estará presente, con valores de entre 13 y 22 km/h, primero del sudoeste y luego con dirección sudeste.

El lunes, feriado, aparece más seco

Para el lunes 17 de agosto, feriado, el panorama por ahora es diferente. El cielo se mantendría mayormente nublado, pero no se prevén precipitaciones. La jornada comenzaría muy fría, con una temperatura cercana a -4°, mientras que durante la tarde podría alcanzar alrededor de 2°. El viento será más intenso durante la madrugada y la mañana, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, y luego disminuiría durante la tarde.

Así, el fin de semana largo tendrá un recorrido variado: un viernes con nubosidad y precipitaciones débiles, un sábado todavía invernal, un domingo con el frío más marcado y un lunes feriado sin lluvias por ahora.

O.P.