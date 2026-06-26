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26 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Ya están abiertas las inscripciones para la segunda edición del Trail Running Sierra Colorada

Será en las distancias de 4 y 8.5km. Ambas con llegada a la Casita de Lala
Por Redacción Red43

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El domingo 19 julio es la gran cita. Justo es el día de la final del mundial y tal vez el elenco de Lionel Messi sea parte de esa fiesta.

 

Y a modo de aperitivo no hay nada mejor que correr en lugares de ensueños, como ser el paraje de Sierra Colorada.

 

¿Y si después pinta una pantalla gigante en el lugar?

 

Precisamente ese día, a partir de las 11 de la mañana, tendrá lugar la segunda edición de esta prueba de Trail Running Sierra Colorada donde habrá una distancia reducida de 4km y un circuito más largo de 8.5km, ambas con llegada a la Casita de Lala.

 

 

En lo que respecta a las distancias competitivas, serán seis las categorías: juveniles, de 18 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 49 años, de 50 a 59 años y de 60 años en adelante, tanto en damas como en varones.

 

Las inscripciones tienen un costo de 10 mil pesos para la prueba de 4km y de 20 mil pesos para quienes elijan la distancia más larga, donde precisamente esta distancia tendrá, como punto de partida, sobre la Ruta 17.

 

Para mayor información e inscripciones, los atletas y aficionados al Trail podrán comunicare al 2945 697168.

 

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