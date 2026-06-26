Acumuló denuncias, violó prohibiciones de acercamiento y quedó tras las rejas

La Fiscalía de Lago Puelo formuló cargos contra un hombre de 37 años investigado por amenazas, violación de domicilio y reiterados incumplimientos de una orden judicial dictada en el marco de una causa por violencia familiar y violencia de género. La jueza interviniente hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

La audiencia se desarrolló durante las últimas horas en los tribunales de Lago Puelo, donde la funcionaria de fiscalía Eugenia Castro presentó la imputación contra el acusado, identificado por las iniciales R.A.Q., como presunto autor de tres hechos de amenazas, un hecho de violación de domicilio y cuatro episodios de desobediencia a una orden judicial.

Tras escuchar a las partes, la jueza María Marta Ponce Ventura resolvió hacer lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva del imputado mientras avanza la investigación.

No obstante, el abogado defensor del detenido solicitó la revisión de la medida dispuesta por la magistrada. Esa audiencia fue fijada para este viernes a las 9 de la mañana.

Los hechos investigados

De acuerdo con la información incorporada al legajo, el primer episodio ocurrió el 16 de abril de 2026 alrededor de las 19 horas, cuando el imputado se comunicó telefónicamente con la víctima y le expresó amenazas que le provocaron temor.

Diez días después, el 26 de abril, se produjo un nuevo incidente en la vivienda que ambos habían compartido en la localidad de Cholila. Según la acusación fiscal, durante una discusión el hombre amenazó a su ex pareja y le manifestó que utilizaría todos los medios a su alcance para quitarle a sus hijos. Ese mismo día comenzó a golpear puertas y ventanas de la vivienda mientras intentaba ingresar al domicilio y continuó profiriendo insultos contra la mujer.

Horas más tarde, alrededor de las 19, volvió a presentarse en la casa pese a que ya se encontraba vigente una prohibición de acercamiento y contacto dictada por el Juzgado de Familia de Lago Puelo, que le impedía acercarse a menos de 100 metros de la denunciante.

Incumplimientos de la prohibición de acercamiento

La investigación también sostiene que el 27 de abril, cerca de las 9.30, el acusado se presentó en la Escuela Nº 75, establecimiento al que asiste uno de sus hijos, incumpliendo nuevamente la medida judicial de la que había sido notificado apenas dos días antes y cuya vigencia era de 30 días.

Finalmente, el 28 de mayo, el imputado habría hecho llegar una carta a su ex pareja a través de un amigo en común, situación que para la Fiscalía constituye otro incumplimiento de la prohibición de contacto dispuesta por la Justicia.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público Fiscal solicitó la aplicación de la prisión preventiva, medida que fue avalada por la jueza interviniente mientras continúa el proceso judicial y se realiza la revisión solicitada por la defensa.

O.P.