"Revoleo", la plataforma patagónica que busca darle una segunda vida a los objetos usados

Con el objetivo de facilitar la compra y venta de artículos usados en la región, la emprendedora Dana Steren lanzó Revoleo, una plataforma web pensada para conectar a quienes buscan vender, permutar, regalar o adquirir productos y servicios. La iniciativa comenzó en Esquel, aunque su objetivo es expandirse a toda la Patagonia.

"Mi nombre es Dana Steren, vivo en Esquel hace 11 años y desarrollé una aplicación que se llama Revoleo. Es un marketplace de artículos usados, de rodados, de inmuebles y servicios. Ahora hace muy poquito que lo incorporé", contó.

La creadora explicó que el proyecto nació a partir de una necesidad detectada entre los usuarios. "Diría que es una versión mejorada de Facebook. Creo que hay una demanda en la comunidad patagónica de que el consumo que hacen en Marketplace de Facebook no les está sirviendo, no pueden encontrar artículos y de ahí nace la necesidad de la comunidad", sostuvo.

La plataforma funciona como una aplicación web que puede instalarse en el celular mediante un acceso directo y también utilizarse desde una computadora. Según detalló, permite habilitar notificaciones para recibir únicamente alertas sobre publicaciones de interés y ofrece una experiencia más simple para encontrar productos.

Además, destacó que uno de los principales diferenciales del proyecto es el vínculo directo con la comunidad. "Creo que la diferencia entre Marketplace de Facebook y Revoleo es que podés encontrar muy fácil las cosas, que hay una persona atrás, no hay una gran corporación y que estoy escuchando atentamente los comentarios de los usuarios, las mejoras; todo lo que se pueda incorporar a la plataforma es muy importante", afirmó.

El servicio permite publicar hasta cinco anuncios gratuitos y compartir todas las publicaciones mediante un único enlace, facilitando su difusión por WhatsApp sin necesidad de reenviar fotografías o descripciones de cada producto.

Entre las características que distinguen a la plataforma también aparece la posibilidad de vender, permutar o regalar objetos. "La idea es que estés con tu celular, tengas un artículo en tu casa que ya no te sirve, te da pena tirarlo. Está también la opción de regalarlo; la opción es de venta, de permuta y de regalo", explicó Steren.

La emprendedora remarcó que esa propuesta está inspirada en los principios de la economía circular. "Todo este proyecto también está basado en la economía circular. La idea es que ese artículo que no sabés qué hacer le pueda servir a otro. La bajada es darle una segunda vida a lo que ya no usás y que sea fácil", expresó.

Revoleo también incorpora un sistema de seguridad basado en reportes realizados por los usuarios, que luego son evaluados tanto por herramientas de inteligencia artificial como por personas encargadas de moderar el contenido. "Hay un sistema de reportes en cada anuncio y la idea es que si hay algo que no cierra se reporta inmediatamente. Hay un sistema de inteligencia artificial y también una persona atrás y varias que lo analizan y lo pausan o lo dan de baja", explicó.

Por último, Steren señaló que el objetivo es construir una comunidad donde también tengan espacio quienes ofrecen servicios y quienes buscan artículos específicos. "La idea es que haya un lugar donde los escuchan", resumió, e invitó a conocer la plataforma a través de revoleo.com.ar, donde también se encuentra un instructivo para instalarla y un canal de contacto para consultas y sugerencias.

R.G