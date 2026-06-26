-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 26 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
26 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Entre partidos: RED43 transmite desde la locación original de "Actividad Paranormal"

Aprovechando los días libres de la Selección, nuestro equipo se trasladó al barrio residencial de Los Peñasquitos, en San Diego. Te mostramos la mítica locación de una de las películas de terror mas taquilleras
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La cobertura exclusiva de RED43 en los Estados Unidos no se toma descanso. Aprovechando los baches geográficos y los días "entre partido y partido" que va jugando la Scaloneta en este Mundial 2026, nuestro equipo sigue recorriendo las calles de San Diego, California, para descubrir aquellos rincones que marcaron un hito en la cultura popular y cinematográfica global.

 

 

En esta oportunidad nos trasladamos al tranquilo barrio residencial de Los Peñasquitos. A simple vista parece una calle más de los suburbios norteamericanos, pero detrás de nuestro micrófono se encuentra la fachada exacta donde se filmó la primera e histórica película de Actividad Paranormal (2007).

 

 

La mina de oro que nació con 15.000 dólares

 

 

"Esta casa que está atrás mío era propiedad de Oren Peli", relata el cronista de RED43 frente a la mítica locación. "¿Quién es Oren Peli? Es el director, escritor, guionista, editor y el loco visionario que descubrió que esta idea de terror hogareño podía convertirse en una verdadera mina de oro".

 

 

El presupuesto inicial con el que se concibió el largometraje fue de tan solo 15.000 dólares, una cifra ridícula para los estándares de Hollywood. Con ese dinero en mano, la ingeniería de Peli fue quirúrgica: lo primero que hizo fue destinar 3.000 dólares a la compra de una cámara cinematográfica digital. Luego, a los protagonistas de la historia (que eran apenas cuatro actores en escena) les pagó un sueldo básico de 500 dólares a cada uno. El saldo restante del austero presupuesto se distribuyó entre los pocos integrantes del equipo de producción.

 

 

El salto a la pantalla grande y un récord histórico de taquilla

 

 

El destino de la filmación casera cambió para siempre cuando la gigante Paramount Pictures puso el ojo en el proyecto. La distribuidora compró los derechos cinematográficos inyectando inicialmente unos 315.000 dólares para pulir la posproducción y el sonido.

 

 

Lo que vino después fue historia viva de la pantalla grande: la taquilla global de esta primera entrega, filmada íntegramente puertas adentro de una sola propiedad y con recursos mínimos, alcanzó la impresionante cifra de 194 millones de dólares en cines (una saga que, con sus posteriores secuelas, superaría luego los 914 millones de recaudación).

 

 

Por este motivo, el búnker de terror de Los Peñasquitos qedó catalogado formalmente en el mundo del cine como la locación de una de las películas más baratas y redituables de todos los tiempos. Una joya oculta de San Diego que RED43 te muestra en vivo en esta previa mundialista.

 

 

Seguí prendido a nuestras plataformas digitales para no perderte ningún detalle del color, la cultura y las curiosidades del suelo norteamericano junto a la Selección Argentina.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Misterio en la cordillera: avistamiento de luces extrañas en el Cerro Nahuelpán
2
 Acumuló denuncias, violó prohibiciones de acercamiento y quedó tras las rejas
3
 Mantienen la prisión preventiva de los imputados por tentativa de homicidio agravado
4
 "Revoleo", la plataforma patagónica que busca darle una segunda vida a los objetos usados
5
 La UNPSJB Sede Esquel abre concurso docente para la carrera de Ciencias de la Educación
1
 Cómo se define la clasificación de los "mejores terceros" en el Mundial 2026
2
 Misterio en la cordillera: avistamiento de luces extrañas en el Cerro Nahuelpán
3
 Flybondi: la aerolínea canceló todos sus vuelos y se profundiza la incertidumbre
4
 El Club San Martín de El Hoyo celebra el avance del nuevo gimnasio
5
 Ya están abiertas las inscripciones para la segunda edición del Trail Running Sierra Colorada
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -