Entre partidos: RED43 transmite desde la locación original de "Actividad Paranormal"

La cobertura exclusiva de RED43 en los Estados Unidos no se toma descanso. Aprovechando los baches geográficos y los días "entre partido y partido" que va jugando la Scaloneta en este Mundial 2026, nuestro equipo sigue recorriendo las calles de San Diego, California, para descubrir aquellos rincones que marcaron un hito en la cultura popular y cinematográfica global.

En esta oportunidad nos trasladamos al tranquilo barrio residencial de Los Peñasquitos. A simple vista parece una calle más de los suburbios norteamericanos, pero detrás de nuestro micrófono se encuentra la fachada exacta donde se filmó la primera e histórica película de Actividad Paranormal (2007).

La mina de oro que nació con 15.000 dólares

"Esta casa que está atrás mío era propiedad de Oren Peli", relata el cronista de RED43 frente a la mítica locación. "¿Quién es Oren Peli? Es el director, escritor, guionista, editor y el loco visionario que descubrió que esta idea de terror hogareño podía convertirse en una verdadera mina de oro".

El presupuesto inicial con el que se concibió el largometraje fue de tan solo 15.000 dólares, una cifra ridícula para los estándares de Hollywood. Con ese dinero en mano, la ingeniería de Peli fue quirúrgica: lo primero que hizo fue destinar 3.000 dólares a la compra de una cámara cinematográfica digital. Luego, a los protagonistas de la historia (que eran apenas cuatro actores en escena) les pagó un sueldo básico de 500 dólares a cada uno. El saldo restante del austero presupuesto se distribuyó entre los pocos integrantes del equipo de producción.

El salto a la pantalla grande y un récord histórico de taquilla

El destino de la filmación casera cambió para siempre cuando la gigante Paramount Pictures puso el ojo en el proyecto. La distribuidora compró los derechos cinematográficos inyectando inicialmente unos 315.000 dólares para pulir la posproducción y el sonido.

Lo que vino después fue historia viva de la pantalla grande: la taquilla global de esta primera entrega, filmada íntegramente puertas adentro de una sola propiedad y con recursos mínimos, alcanzó la impresionante cifra de 194 millones de dólares en cines (una saga que, con sus posteriores secuelas, superaría luego los 914 millones de recaudación).

Por este motivo, el búnker de terror de Los Peñasquitos qedó catalogado formalmente en el mundo del cine como la locación de una de las películas más baratas y redituables de todos los tiempos. Una joya oculta de San Diego que RED43 te muestra en vivo en esta previa mundialista.

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F.P