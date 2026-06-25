Vacaciones de invierno en Chubut: conocé las fechas y cómo será el regreso a clases

El Ministerio de Educación del Chubut informó que el receso invernal 2026 para todos los niveles educativos dará inicio formal el lunes 13 de julio. No obstante, debido a la proximidad con el feriado nacional por el Día de la Independencia, el jueves 9 de julio, la comunidad educativa contará con un periodo de descanso extendido en la práctica. El regreso a las aulas está programado para el lunes 27 de julio, fecha en la que se dará apertura al segundo cuatrimestre del ciclo lectivo.

Al respecto, el ministro José Luis Punta realizó un balance positivo sobre la actualidad académica de la provincia: "Llegamos a estas vacaciones con tranquilidad académica y con una continuidad que nos permite proyectar un segundo cuatrimestre productivo". El titular de la cartera educativa destacó la robustez del sistema provincial, subrayando que "cerca del 80% de las escuelas tienen doble jornada, lo que garantiza el cumplimiento de los objetivos pedagógicos".

Ante la consulta sobre la coincidencia horaria entre los compromisos de la Selección Argentina y el dictado de clases, Punta descartó la aplicación de restricciones y optó por una política de autonomía para los establecimientos.

El ministro explicó que la intención no es interrumpir la actividad, sino transformar el interés deportivo en una herramienta educativa: "Cada escuela tendrá la potestad y la autonomía para disponer pantallas y organizar los espacios comunes. El requisito es que las transmisiones no funcionen como un mero bache de entretenimiento, sino que los cuerpos docentes logren articular el interés geográfico, cultural, matemático o deportivo del torneo dentro de los contenidos curriculares".

Finalmente, el funcionario enfatizó su confianza en el cuerpo docente chubutense, señalando que "siempre han sabido convertir estos momentos en una verdadera fiesta dentro de la escuela, integrándolos de manera directa al proceso educativo y de convivencia".