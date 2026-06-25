La UNPSJB Sede Esquel abre concurso docente para la carrera de Ciencias de la Educación

La convocatoria, que se desarrolla bajo el Régimen de Carrera Académica y el Reglamento de Concursos de Profesores Regulares de la institución, tiene como objetivo la cobertura de un cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación simple para la asignatura "Eje de Investigación II". Este espacio curricular es fundamental en la formación de los estudiantes de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación.

Plazos e inscripción

El periodo de inscripción comenzó el pasado 22 de junio y se extenderá hasta el viernes 3 de julio de 2026, inclusive.

Desde la unidad académica precisaron las condiciones para los interesados:

Modalidad: El trámite debe realizarse tanto en formato digital como en papel.

Horario de atención: De 08:00 a 16:00 horas.

Lugar: Área administrativa de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Sede Esquel.

Información adicional

El concurso se llevará a cabo mediante la modalidad de oposición, antecedentes y clase pública, en línea con la política institucional que busca fortalecer la planta docente y dar continuidad a los procesos de regularización de cargos.

Aquellas personas que deseen participar pueden consultar los requisitos, la documentación necesaria y el reglamento vigente a través de los canales de comunicación oficiales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.