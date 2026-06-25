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25 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

La UNPSJB Sede Esquel abre concurso docente para la carrera de Ciencias de la Educación

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) anunció la apertura de un concurso público para cubrir un cargo docente en la sede Esquel.
Por Redacción Red43

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La convocatoria, que se desarrolla bajo el Régimen de Carrera Académica y el Reglamento de Concursos de Profesores Regulares de la institución, tiene como objetivo la cobertura de un cargo de Profesor/a Adjunto/a con dedicación simple para la asignatura "Eje de Investigación II". Este espacio curricular es fundamental en la formación de los estudiantes de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación.

 

Plazos e inscripción

 

El periodo de inscripción comenzó el pasado 22 de junio y se extenderá hasta el viernes 3 de julio de 2026, inclusive.

 

Desde la unidad académica precisaron las condiciones para los interesados:

 

  • Modalidad: El trámite debe realizarse tanto en formato digital como en papel.

     

  • Horario de atención: De 08:00 a 16:00 horas.

     

  • Lugar: Área administrativa de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Sede Esquel.

     

Información adicional

 

El concurso se llevará a cabo mediante la modalidad de oposición, antecedentes y clase pública, en línea con la política institucional que busca fortalecer la planta docente y dar continuidad a los procesos de regularización de cargos.

 

Aquellas personas que deseen participar pueden consultar los requisitos, la documentación necesaria y el reglamento vigente a través de los canales de comunicación oficiales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

 

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