La Nutricionista Laura Rossi y la coach Lorena Iriarte se unieron para ofrecer una charla donde sus disciplinas se encausan para mejorar el rendimiento de los deportistas en la región.



El día de mañana sábado, en Pucón (Chacabuco 1791), de 10 a 12 horas, la invitación está destinada a “la mentalidad y deporte, es la segunda vez que hacemos la charla, las dos practicamos deporte, nos gusta mucho el deporte y creíamos que la parte de nutrición también estaba faltando la mentalidad, que es otro pilar fundamental para poder practicar.”, contaron en RED43.



La unión de disciplinas y la fortaleza de los deportistas, potenciada: “nuestra idea es acompañarlos con talleres individuales o grupales si son equipos, en la parte de nutrición y de mentalidad a lo largo de su entrenamiento para poder mejorar este rendimiento”.



Alimentación, hábitos y conocimiento de acuerdo a los deportes y ritmos de cada persona: “hablamos de una alimentación específica para el deporte, los alimentos nos van a ayudar a nosotros a rendir mejor, a recuperarnos mejor y también a prevenir lesiones, me voy a entrenar y no vemos resultados y nos empezamos a frustrar o inclusive hasta lesionarnos”.



La formación e incorporación de los conocimientos, un proceso al que acompañar: “hacerlo de la manera más saludable posible, con buena calidad de esos alimentos y la selección, el timing de cuándo vamos a elegirlos y también entra la suplementación obviamente, dependiendo del tipo de deporte o la intensidad y demás con lo que uno lo va a practicar”.



No es necesario ser de alto rendimiento para adquirir los conocimientos: “pueden asistir amateurs, o que estén en preparación, depende a dónde quiere llegar con este entrenamiento y la cabeza es un pilar fundamental junto con el cuerpo, el cuerpo se alimenta de la mente y de los alimentos”.



Hacer cotidiano el conocimiento y avanzar en la sociabilidad de la problemática: “cambiar estas conversaciones, para poder trabajar la confianza, el miedo, qué comer, qué tengo que alimentarme y cómo tengo que hacerlo”.



No es necesario ser deportista ni hay límite de edad para asistir a este espacio: “profes de educación física, deportistas amateurs, tenemos muchos papás también que están consultando en función de los deportes que trabajan los niños, es para deportistas, entrenadores, DT, preparadores físicos, público en general”.



Las pre inscripciones se pueden realizar a través del Instagram @mentalidadydeporteeqs