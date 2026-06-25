-1°
-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 25 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 deportes DeportesClub Social y Deportivo Lala Gymfutsal infantil masculino
25 de Junio de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Solo quedan tres cupos para el Torneo Regional de Futsal Infantil Masculino

Lo organiza Lala Gym. Las inscripciones cierran a fin de mes. El torneo se jugará durante el fin de semana del 18 y 19 de julio
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Solo quedan tres lugares para ser parte de la fiesta del Futsal Infantil Masculino cuyo Torneo Regional lo organiza el Club Social y Deportivo Lala Gym.

 

Según lo informaron desde la organización, quedan dos cupos para la categoría Sub 15 (2011/12) y solo uno para la categoría Sub 10 (2015/16) y los equipos interesados podrán comunicarse al 2945 417141 o al 2945 606176, remarcando que las inscripciones cerrarán, indefectiblemente, el martes 30 de junio.

 

El valor de las inscripciones es de 80 mil pesos por equipos y los partidos se jugarán en el SUM de la Escuela 112.

 

 

Hasta el momento, los equipos anotados son los siguientes:

 

Categoría Sub 15 (2011/12): Deportivo Cañadón (Esquel), Transporte Rolando (Esquel), Deportivo Área 17 (Rawson), Deportivo Calcio (Cholila), Los del Olimpo (Rio Pico), Atlético Juniors (Cushamen), ICVP (Sarmiento), Esquel FC (Esquel), Fontana (Trevelin) y Lala Gym (Esquel).

 

Categoría Sub 10 (2015/16): San Patricio (Trevelin), Deportivo Cañadón (Esquel), Deportes Rio Pico (Rio Pico), Independiente A (Esquel), Independiente B (Esquel), Escuela Modelo (Esquel) y Belgrano (Esquel).

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: Accidente vehicular frente a la UNPSJB
2
 Corte de energía afectará a cinco localidades de la Comarca Andina
3
 Patagonia Andina apuesta a la calidad y suma nuevos productos para los vecinos de Esquel
4
 Taccetta presidirá la mesa de intendentes de la Cordillera que se suman al frente oficialista
5
 Esquel realizará un MATE-Encuentro para promover los derechos de las personas mayores
1
 Manuel Flores competirá en el Argentino de Powerlifting
2
 Cine y filosofía: proyectarán "Tres adioses" en el Centro Cultural Esquel Melipal
3
 Se acerca el invierno: qué hacer en Esquel en tus vacaciones
4
 Solo quedan tres cupos para el Torneo Regional de Futsal Infantil Masculino
5
 Esquel: el Centro Cultural Melipal presenta el "Encuentro Awen"
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -