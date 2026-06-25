Solo quedan tres cupos para el Torneo Regional de Futsal Infantil Masculino

Solo quedan tres lugares para ser parte de la fiesta del Futsal Infantil Masculino cuyo Torneo Regional lo organiza el Club Social y Deportivo Lala Gym.

Según lo informaron desde la organización, quedan dos cupos para la categoría Sub 15 (2011/12) y solo uno para la categoría Sub 10 (2015/16) y los equipos interesados podrán comunicarse al 2945 417141 o al 2945 606176, remarcando que las inscripciones cerrarán, indefectiblemente, el martes 30 de junio.

El valor de las inscripciones es de 80 mil pesos por equipos y los partidos se jugarán en el SUM de la Escuela 112.

Hasta el momento, los equipos anotados son los siguientes:

Categoría Sub 15 (2011/12): Deportivo Cañadón (Esquel), Transporte Rolando (Esquel), Deportivo Área 17 (Rawson), Deportivo Calcio (Cholila), Los del Olimpo (Rio Pico), Atlético Juniors (Cushamen), ICVP (Sarmiento), Esquel FC (Esquel), Fontana (Trevelin) y Lala Gym (Esquel).

Categoría Sub 10 (2015/16): San Patricio (Trevelin), Deportivo Cañadón (Esquel), Deportes Rio Pico (Rio Pico), Independiente A (Esquel), Independiente B (Esquel), Escuela Modelo (Esquel) y Belgrano (Esquel).