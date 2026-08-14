La Justicia embargó las cuentas de Flybondi por una deuda fiscal

La situación de Flybondi sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la Justicia Federal ordenara un embargo general sobre las cuentas bancarias de la aerolínea, a partir de un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La medida fue dispuesta por los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 1, 2 y 4, en el marco de distintas ejecuciones iniciadas por el organismo recaudador para reclamar deudas fiscales acumuladas por la compañía.

El capital reclamado por ARCA asciende a $1.256.469.707,31. Con el agregado de un 15% correspondiente a intereses y costas judiciales, el monto del embargo se acerca a los $1.500 millones.

¿De cuánto es la deuda que enfrenta la aerolínea?

La mayor parte del monto corresponde a retenciones del Impuesto a las Ganancias, que superan los $915 millones. A esto se suman más de $207 millones vinculados con retenciones del IVA y alrededor de $133 millones correspondientes al impuesto a los Bienes Personales.

El embargo tiene carácter cautelar y busca garantizar que el Estado pueda recuperar los fondos reclamados. Por el momento, la medida no implica la paralización de las actividades de la aerolínea.

El nuevo conflicto judicial se suma a las dificultades que Flybondi atraviesa en los últimos meses. La compañía redujo de manera significativa su flota operativa debido a problemas relacionados con los contratos de leasing de sus aeronaves.

La menor disponibilidad de aviones derivó en una importante cantidad de cancelaciones y reprogramaciones. De acuerdo con la información difundida, entre junio de 2025 y mayo de 2026 la empresa canceló más de 2.500 vuelos.

A este escenario se agrega la situación laboral. Flybondi mantiene reclamos de trabajadores y exempleados por salarios, indemnizaciones y otros conceptos pendientes.

Más de 700 exempleados todavía esperan cobrar obligaciones vinculadas, entre otros conceptos, con planes de retiros voluntarios acordados durante los primeros meses del año.

El frente judicial también incluye reclamos por obligaciones sociales y previsionales. Según la información difundida, ARCA avanzó con ocho causas vinculadas con este tipo de deudas acumuladas desde marzo de 2026, de las cuales al menos seis ya contaban con ejecución fiscal habilitada para avanzar sobre los fondos de la compañía.

En medio de este escenario, comenzaron a circular versiones sobre una eventual presentación de Flybondi en concurso preventivo de acreedores. Esta alternativa permitiría a la empresa buscar una reestructuración de sus deudas mientras intenta ordenar su situación financiera.

El embargo dispuesto ahora representa un nuevo frente para la aerolínea, que deberá afrontar el reclamo fiscal mientras continúan los problemas operativos y los conflictos laborales.

MA