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27 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin se une en una peña folklórica con el objetivo de adquirir una nueva ambulancia

El evento se llevará a cabo el martes 8 de julio desde las 19:00 horas. Contará con la actuación de artistas locales y el cierre musical a cargo de Sharon y Los Camperos del Chamamé.
Por Redacción Red43

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La comunidad de Trevelin y sus parajes se prepara para vivir una jornada donde la música, las costumbres criollas y la cooperación social serán las grandes protagonistas. Bajo la consigna Gran Peña de la Independencia por una noble causa, se ha puesto en marcha una importante movilización institucional con un fin netamente benéfico para toda la región.

 

La Cooperadora del Hospital Rural de Trevelin invita a toda la comunidad a participar de la Gran Peña de la Independencia, una noche para compartir nuestras tradiciones y colaborar con un objetivo que nos une: recaudar fondos para la adquisición de una ambulancia. Esta iniciativa surge como una respuesta directa a las necesidades de actualización del parque automotor de emergencias del nosocomio local.

 

Fecha, horario y grilla de espectáculos

 

De acuerdo con el cronograma oficial establecido por la organización y los datos que constan en el archivo de difusión WhatsApp Image 2026-06-27 at 12.56.16.jpeg, el encuentro cultural se desarrollará en vísperas del feriado nacional. La cita ha sido pautada para el próximo Martes 8 de julio, a partir de las 19:00 hs, teniendo como sede las instalaciones del Polideportivo Municipal de Trevelin.

 

Durante el transcurso de la velada, los asistentes podrán disfrutar de una variada propuesta sobre el escenario, pensada para poner en valor la identidad cultural de la zona. Disfrutaremos de una velada con artistas locales, danzas tradicionales y el gran cierre musical a cargo de Sharon y Los Camperos del Chamamé, quienes serán los responsables de coronar la noche con su repertorio festivalero.

 

Entradas, valores y fines comunitarios

 

Para cumplir con la meta de equipamiento sanitario, se ha dispuesto una ventanilla de venta de pases con valores diferenciados. Quienes opten por asegurar su lugar de manera previa podrán acceder a las Entradas anticipadas: $10.000, mientras que el remanente disponible En puerta: $15.000. Desde la comisión organizadora remarcaron que el valor del ticket excede el mero acceso al espectáculo, ya que cada entrada representa un aporte para fortalecer el sistema de salud de nuestra comunidad.

 

La actividad es organizada por la Cooperadora del Hospital Rural de Trevelin y cuenta con el acompañamiento y la colaboración de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes. Esta articulación entre el sector civil y el Estado municipal garantiza la logística necesaria para albergar un evento de gran concurrencia en un espacio seguro y acondicionado.

 

Finalmente, los impulsores de la campaña solidaria renovaron el llamado a los vecinos del ejido urbano y las zonas rurales aledañas, concluyendo con un mensaje de fuerte compromiso colectivo: ¡Sumate, disfrutá de una gran noche y ayudemos entre todos a hacer realidad este importante objetivo!

 

T.B

 

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