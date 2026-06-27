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Por Redacción Red43

Nace el CNA: La Argentina estrena su primer centro especializado antiterrorista

El Centro Nacional Antiterrorista (CNA) funcionará bajo la órbita de las carteras de seguridad del Estado. Apunta a fortalecer la cooperación con agencias internacionales ante alertas globales.
Por Redacción Red43

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El sistema de seguridad e inteligencia de la República Argentina ha registrado una modificación de carácter estructural en su doctrina de defensa preventiva. Con el objetivo de actualizar los mecanismos de respuesta frente a los nuevos escenarios de conflicto internacional y amenazas asimétricas, el Poder Ejecutivo dispuso la puesta en marcha del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), constituyendo el primer espacio de su tipo en la historia del país dedicado de manera exclusiva y centralizada a esta problemática.

 

La medida responde a la necesidad de articular de forma orgánica y ágil los recursos técnicos, analíticos e informativos del Estado nacional, unificando criterios que anteriormente se encontraban dispersos en diferentes dependencias públicas y fuerzas de seguridad.

 

Objetivos y funciones del nuevo organismo

 

El Centro Nacional Antiterrorista nace con la premisa fundamental de actuar como un núcleo de recepción, procesamiento y análisis de información estratégica. El foco principal de la institución estará puesto en la prevención y detección temprana de posibles actividades de financiamiento, apoyo logístico o ejecución de células vinculadas a organizaciones extremistas internacionales.

 

Entre sus facultades principales se destacan:

 

  • La centralización de bases de datos sobre personas, flujos financieros sospechosos y alertas tempranas emitidas tanto en el territorio nacional como en zonas de frontera.

     

  • El diseño de planes de contingencia actualizados para infraestructuras críticas del país, tales como centrales energéticas, embajadas, aeropuertos y nodos de transporte masivo.

     

  • El asesoramiento técnico directo a los ministerios del área y al Poder Ejecutivo en la toma de decisiones ante escenarios de crisis o elevación de los niveles de alerta.

     

Coordinación federal y cooperación internacional

 

Uno de los pilares del CNA es la optimización del flujo informativo entre las cuatro fuerzas federales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria) junto con las agencias de inteligencia del Estado. Esta articulación busca romper con la compartimentación de los datos, permitiendo que los analistas tengan acceso a un panorama unificado y en tiempo real de los indicadores de riesgo.

 

Asimismo, en el plano exterior, el centro funcionará como el enlace prioritario y homologado de la Argentina con organismos de inteligencia y seguridad extranjeros, tales como la Interpol y las oficinas especializadas de los principales bloques aliados de Occidente. Esta inserción global facilitará el intercambio de perfiles criminales, modus operandi y la participación del personal técnico argentino en capacitaciones y simulacros internacionales de alta complejidad.

 

Marco legal y operatividad

 

La estructura interna del CNA contempla divisiones específicas dedicadas al ciberterrorismo y al monitoreo de canales digitales de captación o propaganda, entendiendo que las dinámicas de las organizaciones contemporáneas se apoyan fuertemente en el ecosistema virtual. Los analistas asignados al centro contarán con herramientas de software avanzado para el procesamiento de grandes volúmenes de datos (big data) aplicados a la seguridad pública.

 

Con el lanzamiento de este centro, las autoridades nacionales buscan posicionar a la Argentina en sintonía con los estándares de seguridad implementados por las principales naciones americanas y europeas, dotando al Estado de una herramienta de gestión de riesgos moderna, técnica y con capacidad operativa para resguardar la seguridad interior ante las complejidades del panorama geopolítico actual.

 

T.B

 

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