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Por Redacción Red43

Darío Núñez en el Concejo: "La soberanía de la Patagonia se defendió gracias al pueblo"

En el marco de la Banca del Vecino, el profesor Darío Núñez expuso la importancia estratégica de la Batalla de Carmen de Patagones de 1827 y llamó a revalorizar nuestra historia como región.
Por Redacción Red43

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El vecino, quien es profesor de contabilidad, realizó un profundo análisis histórico sobre el conflicto bélico ocurrido hace casi dos siglos, advirtiendo que, de no haber sido por la resistencia heroica de aquel pueblo —compuesto por libertos, criollos y comunidades nativas—, gran parte del territorio sur podría pertenecer hoy a otra nación.

 

"Quiero hablar del 7 de marzo de 1827, una batalla épica, lamentablemente poco conocida", introdujo Núñez ante los ediles. Explicó que, en aquel entonces, el gobierno central unitario no envió ayuda a Carmen de Patagones, dejando que fuera el propio pueblo quien asumiera la defensa contra la flota brasilera.

 

El disertante hizo hincapié en que este triunfo no solo evitó la pérdida de una posición estratégica, sino que fue el pilar sobre el cual se sostuvo la integridad territorial de nuestra región. "Si no hubiese sido por la gesta heroica del pueblo de Carmen de Patagones, hoy la Patagonia tranquilamente podría haber sido portuguesa", sentenció.

 

Más allá del hecho histórico, Núñez aprovechó la ocasión para realizar una lectura política actual, criticando la visión que históricamente han tenido los gobiernos centrales sobre las provincias. "El gobierno de aquella época entendía el federalismo como lo siguen entendiendo muchos hoy: son federales a la hora de recaudar y unitarios a la hora de repartir", cuestionó el vecino.

 

En ese sentido, llamó a los representantes locales a reflexionar sobre la importancia de la identidad regional. “Patagonia es una marca registrada en el mundo, un sello, pero nuestros funcionarios a veces no la entienden como una fuerza unida. Patagonia unida es una potencia increíble”, sostuvo, instando a que todo el arco político y social de nuestra región se sume a la celebración de esta efeméride.

 

Núñez cerró su exposición con un mensaje contundente sobre la necesidad de revalorizar los hechos que forjaron la soberanía nacional en el sur. “Lamentablemente celebramos a veces derrotas, cuando tenemos gestas triunfales como la del 7 de marzo de 1827, donde vecinos hicieron un aguante increíble para que la Patagonia sea argentina”.

 

La presentación, celebrada como un valioso ejercicio democrático por los ediles presentes, marcó una pausa reflexiva en la agenda legislativa para recordar que, muchas veces, el destino de nuestra soberanía se decidió por el esfuerzo y la valentía de quienes habitaban el territorio.

 

 

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