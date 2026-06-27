Esquel: Proyectarán el film "Tres Adioses" en un nuevo taller de cine y filosofía

Las propuestas que vinculan la apreciación cinematográfica con el debate de las ideas de los grandes pensadores de la historia sumarán un nuevo capítulo en la agenda de la cordillera. Con una invitación abierta a la comunidad interesada en el análisis estético y reflexivo, se anunció formalmente la realización del encuentro bajo el rótulo de CINE Y FILOSOFÍA: TRES ADIOSES.

El taller de cine y filosofía; “Lo que una imagen puede” te invita a la proyección y al análisis de la película. Se trata de una instancia que busca desentrañar los sentidos ocultos detrás de los planos, la narrativa visual y las problemáticas existenciales que plantean los realizadores contemporáneos, generando un espacio de intercambio crítico entre los asistentes.

Cronograma, sede y valores de la función

La actividad ha sido programada para llevarse a cabo durante la tarde del fin de semana en las instalaciones del complejo cultural municipal. Los datos organizativos y logísticos de la jornada se detallan a continuación:

Fecha: Domingo 28 de junio

Horario de inicio: 18 hrs

Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal

Valor de la Entrada: $ 6000

De acuerdo con las especificaciones de los coordinadores del taller, la propuesta está diseñada Para público joven y adulto y contará con una Duración: 120 minutos, tiempo en el cual se integran tanto el visionado completo del largometraje como el posterior debate filosófico guiado.

Eje temático y la conexión con el pensamiento de Nietzsche

Para esta oportunidad, la obra seleccionada como disparador del debate es la producción “Tres Adioses” (2025) de Isabel Coixet. La estética de la reconocida realizadora española servirá de puente para analizar conceptos vinculados a la vitalidad, la resiliencia y la transformación personal frente a la adversidad.

El marco conceptual del encuentro se apoya en una célebre cita del filósofo Friedrich Nietzsche, extraída de su obra Ecce homo, que los organizadores incluyeron como preámbulo de la jornada:

“.. En este día de plenitud, donde todo madura y no solo la uva se vuelve marrón, acaba de caer un rayo de sol sobre mi vida: miré hacia atrás, miré hacia afuera, nunca vi tanto y tan buenas cosas de una vez…”

El argumento de la película introduce al espectador en una trama de profundas transiciones emocionales y físicas. Después de muchos años de estar juntos, Antonio deja a Marta. Ella en su tristeza y soledad pierde el apetito. Pero descubre que no es el desamor lo que le quita el hambre, sino un problema de salud. En el momento que se espera la muerte, la vida tiene otros sabores. La comida, la música y el amor, abren para Marta nuevas bellezas del mundo.

A través de esta sinopsis, el taller se propone explorar cómo el quiebre de los lazos afectivos y la inminencia de la vulnerabilidad biológica pueden funcionar, de manera paradójica, como catalizadores para una reinterpretación sensorial y estética de la existencia, en sintonía con las corrientes del pensamiento que celebran la vida a pesar del sufrimiento.

T.B