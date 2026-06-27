Ajedrez: Comienza el torneo de primera

DUELO DE GENERACIONES:

Se enfrentaran los doce mejores exponente del juego ciencia en la ciudad, entre ellos, Ernesto Álvarez de jugador de 79 años , y como el joven talento como Ezequiel Collazos de solo 12 años de edad.

Esta es una demostración que el ajedrez no tiene frontera en cuanto a la edad, ya que juegan en la misma categoría dos personas de 67 años de diferencia.

El torneo se realizará en sistema americano (todos contra todos) a 11 rondas, se jugará los sábados y domingos desde las 15 hs en el local del ajedrecista Chino Comparada Pizzería Fitzroya (Almafuerte y AP Justo), donde ha sido invitado a realizar la movida inicial el Intendente de la ciudad Matías Taccetta, también aficionado al juego ciencia.

Esta competición es considerada por ajedrecistas y aficionados, como el torneo de primera más fuerte en la historia del ajedrez local.

Ya que cuenta con ajedrecistas de un gran nivel, conocimiento amplio y trayectoria.

Los jugadores clasificados para jugar el torneo de primera categoría son:

Ezequiel Collazos, Horacio Hernández, Gerónimo Rossi, Ryan Lloyd, Enzo Flores, Eduardo Del Blanco, Walter Sierra Jonas Nahuelmir Emanuel Panetta, Sergio Sepiurka (ex comentarista de la revista de ajedrez de estilo quien supiera llegar a 2260 de elo nacional) Cesar Gerez último campeón de esta competencia.

T.B