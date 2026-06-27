Habilitaron el tránsito en Alvear y Brun tras finalizar los trabajos de bacheo

La Municipalidad de Esquel continúa avanzando con el Plan Municipal de Bacheo y finalizó dos importantes intervenciones sobre la intersección de Alvear y Brun, uno de los sectores de mayor circulación vehicular de la ciudad. Tras el tiempo de fraguado del hormigón, este viernes quedó habilitada la totalidad de la calzada para el tránsito.

Las tareas fueron ejecutadas por personal municipal y forman parte del plan integral de mantenimiento de calles y avenidas que impulsa la gestión del intendente Matías Taccetta.

El intendente municipal destacó la importancia de estas obras y explicó que los trabajos responden al deterioro propio de una infraestructura con muchos años de uso.

"Se trata de un hormigón muy antiguo que, con el paso del tiempo y el intenso tránsito, presenta un importante desgaste. Por eso estamos trabajando en su mantenimiento para que nuestras calles y avenidas sean cada vez más seguras para todos los vecinos", expresó Taccetta.

Asimismo, el intendente indicó que las condiciones climáticas favorables permitieron concretar el hormigonado y cumplir con los tiempos previstos para la habilitación del tránsito.

"Sabemos que estas intervenciones pueden generar algunas molestias momentáneas, pero son obras necesarias para mejorar la circulación y brindar mayor seguridad vial. Aprovechamos cada ventana de buen clima para avanzar con estos trabajos en distintos sectores de la ciudad", agregó.

En paralelo, el municipio continúa desarrollando tareas de bacheo sobre la avenida Yrigoyen, otra de las arterias principales de Esquel, donde las cuadrillas municipales avanzan con nuevas reparaciones en el marco del mismo plan de mantenimiento.

T.B