Comenzó el torneo de primera categoría del Círculo de Ajedrez con nivel histórico

La actividad ajedrecística de la cordillera vive un momento de enorme trascendencia institucional y de alta competencia. Con la participación de los máximos exponentes locales, se puso en marcha el certamen principal de la disciplina, el cual promete marcar un hito en la historia del club por la paridad y el gran nivel de sus participantes. La apertura formal de los tableros contó con el acompañamiento de las autoridades locales, consolidando el desarrollo de la actividad en la ciudad.

Formato, sede y un nivel técnico sin precedentes

El encargado de brindar los detalles del certamen fue el referente local Gerónimo Rossi, quien destacó que están a punto de dar comienzo al torneo de primera categoría del Círculo de Ajedrez de Esquel del año 2026. Respecto a la estructura técnica, explicó que el campeonato se desarrollará bajo el formato de sistema americano, lo que implica que jugarán todos contra todos en un cuadro compuesto por 12 jugadores a lo largo de 11 rondas.

Asimismo, Rossi puso en valor la jerarquía de los inscriptos, comparándola con las últimas décadas de la institución. Detalló que el torneo tiene la particularidad de ser probablemente el más fuerte de toda la historia del club, ya que desde los años 80 y 90 hasta la actualidad nunca se habían reunido tantos jugadores en una competencia con un nivel tan parejo. Por este motivo, los organizadores se mostraron muy conformes y entusiasmados por poder encarar este desafío.

Al ser consultado sobre los plazos del campeonato, el coordinador precisó que las actividades se extenderán hasta el domingo 19 de julio, jornada en la que se disputará la última ronda. Los encuentros se llevarán a cabo todos los fines de semana a partir de las 15 horas en las instalaciones de Fitzroya Pizza, tanto los sábados como los domingos, sumando también algunas rondas programadas para los días de semana.

Proyecciones, semillero y nuevas figuras

Estando en el mes de junio, Rossi analizó los proyectos institucionales para el resto del año. Entre las prioridades del club se encuentra la organización de los torneos correspondientes a las categorías de tercera y segunda, así como el armado de encuentros infantiles que se coordinan de manera conjunta con la escuela municipal para darle rodaje a la cantera. De hecho, en paralelo al inicio de la competencia principal, se organizaron partidas amistosas destinadas a los alumnos que asisten a los distintos espacios de formación.

Respecto a la renovación de los jugadores de primera, se destacó el ascenso logrado el año pasado por Emanuel Panetta y Ezequiel Collazos en el último torneo de segunda división. Sobre este último, Rossi remarcó que se trata de un caso extraordinario, ya que con apenas 13 o 14 años es seguramente el jugador más joven en disputar un torneo de primera en el club, midiéndose de igual a igual contra los mejores de la ciudad, algo que calificó como un logro "bastante áspero".

El testimonio de los protagonistas y la exigencia del entrenamiento

Emanuel Panetta, uno de los ajedrecistas que consiguieron su plaza para el torneo mayor, compartió sus sensaciones ante este regreso a la máxima categoría. Recordó que tuvo la oportunidad de ganar el torneo de segunda hace unos años pero que no pudo mantener la categoría y terminó alejándose de las competencias. Tras volver a imponerse en el certamen clasificatorio de esta temporada, valoró la posibilidad de estar jugando otra vez frente a los referentes locales.

Al evaluar la actualidad del ajedrez en la cordillera, Panetta afirmó que el panorama está "durísimo" debido a que el nivel general de la ciudad ha crecido notablemente gracias al entrenamiento constante de los jugadores, muchos de los cuales viajan de manera habitual para competir a nivel regional y provincial.

Finalmente, detalló la exigencia diaria que requiere la disciplina para sostener el ritmo en primera división. Aunque muchos lo toman como un hobby, la preparación formal incluye asistencia a clases, ejercicios diarios y revisión de partidas. Panetta hizo especial hincapié en la dureza de las partidas pensadas, que suelen durar entre tres y cuatro horas, donde la mente se somete a una gran presión y se puede llegar a pasar hasta 20 o 30 minutos analizando una sola jugada.

Apertura institucional

El inicio del certamen mayor de ajedrez contó con el respaldo de la administración municipal. Se hizo presente en el encuentro el intendente Matías Taccetta, quien dio por inaugurado el torneo local tras realizar de forma institucional el primer movimiento de pieza en la mesa número uno.

T.B