¡Ganate la camiseta de la Selección! Participá del desafío del muñeco de nieve en Esquel

La iniciativa invita a la comunidad a celebrar el invierno de una manera creativa y divertida. El desafío es sencillo y está abierto a todos los esquelenses que quieran demostrar su pasión tanto por el destino como por el equipo nacional en este año mundialista.

¿Cómo participar del sorteo?

Para estar dentro de la nómina de participantes, los interesados deben seguir estos pasos:

Foto: Sacate una foto con el muñeco de nieve dispuesto para el evento.

Publicación: Subí la imagen a tus redes sociales y etiquetanos en la misma.

Interacción: Mencioná a dos amigos en los comentarios de la publicación oficial.

Seguimiento: Asegurate de estar siguiendo las cuentas oficiales de la Municipalidad de Esquel y de Lotería del Chubut.

La organización informó que la participación es acumulativa: mientras más comentarios realices —siempre mencionando a dos amigos diferentes—, más chances tendrás de ser el ganador o ganadora de la camiseta.

No dejes pasar esta oportunidad de sumarte a vivir el invierno en Esquel y llevarte un premio único para alentar a la Selección. ¡Prepará tu cámara, acercate al muñeco y empezá a participar hoy mismo!





