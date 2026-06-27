El paratleta Axel Alarcón clasifica al mundial de aguas abiertas y prepara nuevos desafíos

El deporte adaptado de la región continúa cosechando logros de proyección internacional gracias a la constancia y el rendimiento de sus atletas en competencias de alta exigencia. Axel Alarcón, nadador paratleta con una extensa trayectoria en la disciplina, se encuentra planificando una exigente agenda de compromisos ecuménicos tras haber obtenido el pase formal a las finales mundiales de aguas abiertas y consolidar su posicionamiento en pruebas de resistencia extrema.

Una vida dedicada a la natación y el logro del pase mundial

La relación de Alarcón con las piletas y los entornos naturales comenzó a muy temprana edad, permitiéndole forjar la base física que hoy demanda el alto rendimiento. Alarcón detalla que nada desde chiquito, desde los seis años, acumulando experiencia en diversas superficies y distancias a lo largo de su carrera deportiva.

Esta preparación rindió frutos en los circuitos más competitivos del país, abriéndole las puertas a los máximos eventos de la federación. El nadador explica que tuvo muchas fechas y que la principal en la que estuvo participando fue en el Oceanman de Córdoba, competencia que le otorgó el pasaje directo a la cita cumbre de la temporada. Dicho logro le brindó la clasificación a la final mundial de República Dominicana en Miches, un evento internacional de gran envergadura que se realizará en noviembre, específicamente del 9 al 15 de noviembre. Ante este panorama, el deportista señala que ya se encuentra entrenando y mentalizándose para estar a la altura de la competencia caribeña.

Éxitos en Viedma y el próximo mundial de aguas gélidas

Más allá de los compromisos en aguas templadas, el atleta ha desarrollado una marcada especialización en entornos de temperaturas extremas, donde la resistencia corporal juega un rol determinante. Alarcón comenta que la otra competencia en la que ha estado participando ha sido en muchas competencias de aguas frías, ejecutando las pruebas sin traje, nadando a cuerpo limpio contra las inclemencias del tiempo.

El último testeo oficial ratificó su buen momento de forma en la Patagonia. Estuvo en Viedma hace un fin de semana atrás, donde concretó una destacada actuación al quedar segundo en la clasificación general de la distancia de 2 kilómetros y finalizar primero en su categoría sin traje.

El calendario a corto plazo sumará un reto de máxima exigencia geográfica en el sur del continente. El nadador se encuentra juntando la plata necesaria para trasladarse a Perito Moreno, destino donde se disputará el mundial de aguas gélidas. En este viaje estará acompañado de manera directa por su entrenadora, Gisela Finocchiaro. Para esta cita internacional, la organización ya confirmó la presencia de delegaciones de hasta ahora ocho países, lo que representará una oportunidad propicia para intercambiar experiencias con gente nueva para conocer.

Financiamiento y apoyo institucional

Para poder solventar los costos asociados a las inscripciones, traslados, alojamientos y logística técnica que demandan los viajes a República Dominicana y al glaciar, el paratleta articula aportes del sector público con iniciativas de carácter comunitario.

En el plano estatal, Alarcón confirma que recibe el apoyo de la Municipalidad y de Chubut Deportes. Sin embargo, para cubrir la totalidad del presupuesto que requiere una gira de estas características, el nadador adelantó que en poco tiempo habrá novedades para los vecinos que deseen colaborar, dado que posiblemente arme otra tómbola para vender más números y hacer la correspondiente entrega de premios a los adjudicatarios, apelando una vez más a la solidaridad de la comunidad para concretar sus objetivos internacionales.

T.B