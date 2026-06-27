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27 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Al final serán 26 los equipos que participarán en el Torneo Aniversario de Tecka

Los encuentros de Fútbol Infantil se jugarán entre el sábado 4 y el domingo 5 de julio. Habrá un total de siete categorías.
Por Redacción Red43

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Con equipos de las localidades de Trevelin, Esquel, Gualjaina, Gobernador Costa, José de San Martín, Paso del Sapo y los locales de Tecka, se jugará durante el fin de semana del sábado 4 y domingo 5 de julio un nuevo torneo de futsal infantil Aniversario de la localidad de Tecka.

 

En la jornada del día sábado se jugarán todos los partidos en la rama femenina, quienes lo harán en tres categorías; en tanto al día siguiente, será el momento de los varoncitos quienes lo hará en cuatro categorías.

 

Este torneo está organizado por la Municipalidad de Tecka, a través de la dirección de deportes y también por la comisión de padres y madres de la escuela de fútbol infantil El Tanque de Tecka.

 

 

Al principio iban a jugar tres equipos por categoría, pero al haber mucha demanda en las categorías más pequeñas de los varoncitos, desde la organización se resolvió abrir más el cupo y llegaron de esta manera a un total de 26 equipos.

 

En la jornada del sábado los partidos se jugarán íntegramente en el Gimnasio Municipal de Tecka, pero el domingo al haber más equipos en la rama masculina se informó que habrá encuentros no solo en el Gimnasio Municipal, sino también en el SUM de la Escuela 782 de Tecka.

 

De esta manera la localidad de Tecka vivirá un nuevo aniversario a puro deporte, sobre todo para los más chicos.

 

 

LOS EQUIPOS PARTICIPANTES

 

Fútbol Femenino

 

Categoría 2013/14/15: El Tanque (Tecka), Lala Gym (Esquel),⁠ Malvinas Argentinas (Gualjaina) y ⁠Fontana (Trevelin).

 

Categoría 2016/2017: Lala Gym (Esquel) y El Tanque (Tecka).

 

Categoría 2018/19/20: El Tanque (Tecka) y Lala Gym/Malvinas Argentinas (mixturado Esquel/Gualjaina).

 

 

Futbol Masculino

 

Categoría 2014/2015: El Tanque (Tecka), Juventud Unida (Gobernador Costa) y Costanera Sur (José de San Martín)

 

Categoría 2016: El Tanque (Tecka), Escuela Modelo de Fútbol (Esquel), San Patricio (Trevelin) y ⁠Fontana (Trevelin).

 

Categoría 2017/2018: El Tanque (Tecka), Cebollitas (Esquel), ⁠Fontana (Trevelin), Deportivo Estación, Pulguitas (Paso del sapo) y San Patricio (Trevelin).

 

Categoría 2019/2020: El Tanque (Tecka), Cebollitas (Esquel), Esquel FC (Esquel), Belgrano Azul (Esquel) y Belgrano Amarillo (Esquel).

 

 

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