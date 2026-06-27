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Por Redacción Red43

Finalizó la obra de gas en Valle Chico y habilitaron la red de suministro

Tras las pruebas de hermeticidad y venteo de Camuzzi, la red quedó oficialmente habilitada. La próxima semana comenzarán las conexiones domiciliarias que beneficiarán a más de 100 familias.
Por Redacción Red43

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El intendente Matías Taccetta recorrió este sábado la obra de gas natural en Valle Chico que ya se encuentra finalizada y el barrio cuenta oficialmente con el suministro.

 

Luego de las correspondientes pruebas de hermeticidad, la empresa Camuzzi Gas del Sur llevó adelante este sábado las pruebas de venteo, un paso fundamental para la puesta en funcionamiento definitiva de la red. Con esta instancia cumplida, durante la próxima semana comenzarán a realizarse las conexiones domiciliarias para que las familias puedan acceder al servicio.

 

En ese marco, Taccetta destacó la importancia de concretar una obra largamente esperada por los vecinos y remarcó el compromiso de la gestión municipal con el cumplimiento de los proyectos anunciados.

 

“Hacemos lo que otros se cansaron de prometer y nunca cumplieron. Hoy esta obra es una realidad y las familias de Valle Chico ya tienen la red de gas funcionando. Esto demuestra que cuando hay decisión política y gestión, las obras llegan”, expresó el intendente.

 

“Agradezco al gobernador Ignacio Torres por esta obra que pusimos como prioridad y que hoy es una realidad”, agregó Taccetta.

 

Asimismo, sostuvo que el acceso al gas natural representa un cambio profundo para la calidad de vida de los vecinos. “Llevamos dignidad y calidad de vida a la gente. Tener gas no es un lujo, es un derecho y significa vivir mejor, especialmente en una ciudad como Esquel, donde el invierno se hace sentir”, afirmó.

 

La obra beneficiará en esta primera etapa a más de un centenar de familias del barrio, que durante años esperaron la llegada de un servicio esencial. Con la red ya habilitada, el proceso continuará con las conexiones domiciliarias para que cada hogar pueda comenzar a utilizar el gas natural.

 

T.B

 

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