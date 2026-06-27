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27 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Capacitaron en georreferenciación al equipo de Búsqueda y Rescate local

Integrantes de ByR Esquel-Trevelin participaron de una jornada teórica en el Gimnasio Municipal y una práctica en la Laguna La Z centrada en el uso del software SW Maps.
Por Redacción Red43

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Integrantes de Búsqueda y Rescate (ByR) Esquel-Trevelin participaron este sábado de una jornada de capacitación en georreferenciación realizada en la ciudad de Esquel, una herramienta fundamental para optimizar los operativos de búsqueda de personas y rescate en zonas rurales y de montaña.

 

La capacitación estuvo centrada en la utilización del software SW Maps y contó con una instancia teórica desarrollada en las instalaciones del Gimnasio Municipal de Esquel, mientras que la práctica se llevó a cabo en el sector de Laguna La Z, donde los participantes pudieron aplicar en el terreno los conocimientos adquiridos.

 

La propuesta reunió a representantes de distintas instituciones y permitió fortalecer el manejo de herramientas de georreferenciación, fundamentales para mejorar la planificación, la orientación y la coordinación durante las intervenciones.

 

Desde ByR destacaron la importancia de continuar capacitándose e incorporando nuevas tecnologías que contribuyan a brindar una respuesta más eficiente y segura en situaciones de emergencia.

 

Al finalizar la jornada, la institución agradeció especialmente a Andrés De Errasti, Pablo Masera y José O. Bava, quienes compartieron sus conocimientos y experiencia, fortaleciendo la formación de los equipos de búsqueda y rescate.

 

T.B

 

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