RED43 en EE.UU: De Córdoba y Santa Fe a California, las historias de los argentinos que copan el Mundial

La fiebre mundialista por la Selección Argentina no conoce de límites ni de billeteras abultadas. En el marco de la cobertura exclusiva de RED43 en los Estados Unidos, nuestro equipo se trasladó a los accesos del estadio para vivir la previa del encuentro y palpar la realidad de cientos de compatriotas que viajaron miles de kilómetros con un solo objetivo: alentar a la Scaloneta, incluso sin tener un ticket asegurado en la mano.

En las afueras del recinto, el panorama combina ansiedad, regateo y una fe inquebrantable. La reventa ilegal golpea duro los bolsillos, con ofertas iniciales que trepan por encima de los 1.300 y 1.500 dólares. Sin embargo, el hincha argentino no se achica. "El presupuesto que trajimos es de 500 o 600 dólares; la esperanza es lo último que se pierde", le confesó a RED43 un fanático santafesino que viajó completamente solo y planea quedarse en suelo norteamericano hasta el 20 de julio.

Estrategias, estafas y la ventaja de que descanse el "10"

Para muchos, la estrategia consiste en aguantar hasta el pitazo inicial o incluso hasta el entretiempo para pescar alguna oferta de último momento. Un grupo de amigos llagados desde Córdoba y Frías (Santiago del Estero) mantenía el optimismo tras haber visto el debut en Dallas: "Ayer estaban carísimas, pero hoy Messi no arranca de titular porque necesita descansar. La ventaja es que la demanda cayó un poco y vamos a ver si enganchamos algo barato, siempre abajo de una 'luca' (1.000 dólares)", comentaron entre risas, apostando a que "el sol tiene que salir para todos".

Lamentablemente, la previa también dejó historias amargas producto de la organización local. Una pareja compuesta por una argentina radicada en el país y su esposo estadounidense relató el mal trago que les tocó vivir a minutos de ingresar: "Compramos los tickets a poco más de mil dólares y nos los cancelaron a último momento. Nos hicieron el reembolso, pero nos quedamos afuera. Igual nos quedamos acá a ver si aparece alguien; él no habla español pero apoya a todos mis equipos y hoy banca a morir a Argentina", comentaron ante las cámaras de nuestro medio con la ilusión intacta de conseguir un pase de último momento.

El debate por el "cooling break" y el aguante a la distancia

Entre el público también se hicieron notar hinchas españoles que estudiaron en Santa Fe y hoy residen en el exterior, con el corazón repartido entre España y Argentina, pero unidos bajo un mismo estandarte: "Si se cruzan, alentamos a Leo y al Diego". Respecto al desarrollo del juego, el optimismo es total con pronósticos de un "3-0 fácil", aunque no faltaron las críticas al "cooling break" (el receso de hidratación): "Corta el ritmo del partido, nos tendremos que acostumbrar pero leí que para la próxima Eurocopa lo quieren quitar", analizaron ante los micrófonos de nuestro medio.



F.P