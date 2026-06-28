Natación Máster Esquel abre su convocatoria: "Acá todo el mundo puede nadar"

El Equipo Máster de Natación de Esquel lanzó una convocatoria abierta para sumar nuevos integrantes a sus entrenamientos, invitando a la comunidad a unirse a una actividad que va mucho más allá de lo estrictamente deportivo. La propuesta está pensada para jóvenes y adultos que deseen mantenerse activos, mejorar su salud y compartir un espacio con un fuerte sentido de pertenencia y compañerismo.

Una de las principales metas del grupo es romper con la idea de que la disciplina exige un nivel de rendimiento inalcanzable. Al respecto, desde el equipo explicaron que "a partir de los 21 años ya podes empezar a participar con el grupo Master, porque de 21 a 24 años sos Premaster y a partir de los 24 en adelante sos Master A, así que vengan, súmense".

El espíritu del espacio prioriza el bienestar integral por sobre los resultados en el agua. "Por ahí la gente tiene la idea que también un poco es desmitificar, porque dice, no, me voy a meter ahí, es pura competencia y tenés que tener cierto nivel, rendimiento, que eso por ahí lo que asusta, en realidad el espíritu de Master no es eso. Master es compromiso con la disciplina, con la actividad, mantenerse activo, en buena condición de salud", señalaron.

La contención y la vida comunitaria son pilares fundamentales que definen a la actividad. "También para nosotros es mucha la parte social que hacemos, o sea, los torneos no es solamente ir y competir, también tiene un encuentro, almuerzo, cena, fiesta... Hay un montón de cosas que están alrededor y aparte otra cosa importante es el que acompaña a la familia. No nadamos los nadadores solamente, muchas veces en las actividades va todo el grupo de familia completo, así que nada, también un poco invitar por eso", compartieron los integrantes.

La convocatoria está abierta a personas con diferentes realidades y ritmos. Los referentes aclararon que "acá todo el mundo puede nadar, mientras pueda cumplir los 25 (metros), los 50, las pruebas que se anoten, independientemente de su velocidad, ya está, suma para el equipo". Además, destacaron las ventajas de esta práctica y el crecimiento de la infraestructura local, asegurando que "como acondicionamiento físico está bueno, otra cosa también es que es importante aprovechar todos los espacios que ofrece acá el gimnasio, todo lo que es deportes, estamos pronto a la inauguración de un nuevo natatorio, o sea, va a haber incluso más espacio".

Finalmente, remarcaron que el agua es un entorno ideal para todas las edades y un camino de ida para quienes se animan a dar el primer paso. "Hay que buscar la manera de mantenerse activo, es un deporte que no tiene impacto y tiene muchos beneficios en el cuerpo, a todo nivel, tanto físico como mental. Así que sí, la gente se tiene que sumar y tampoco nunca es tarde, yo soy un nadador que empecé a nadar también de grande, desde cero y nunca paré, fue un antes y un después haber empezado, así que por eso también lo digo, que se puede", concluyeron.

Para finalizar, invitaron a los interesados a seguir las novedades del grupo y realizar consultas a través de la cuenta de Instagram Natación Master Esquel, donde responden las dudas de forma inmediata.

EBW