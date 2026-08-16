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16 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Jorge Araujo dictó una capacitación gratuita de producción musical en Rawson

El reconocido baterista y productor encabezó una jornada gratuita de formación musical en el Centro Cultural Provincial, que incluyó capacitación técnica, intercambio con los asistentes y un show en vivo. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, realizó en el Centro Cultural Provincial de Rawson una MasterClass de Producción Integral de Estudio, encabezada por el músico argentino Jorge Araujo. La actividad, organizada de manera conjunta con Delta Contenidos, contó con una gran participación de público y se desarrolló con acceso libre y gratuito, generando un espacio de formación y acercamiento a diversas herramientas vinculadas con la industria de la música.

 

La capacitación estuvo dirigida a músicos, productores, técnicos de sonido y estudiantes, además de público general interesado en conocer las experiencias adquiridas por el artista a lo largo de su trayectoria. Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos técnicos y prácticos de la producción integral en estudio, permitiendo a los asistentes incorporar conceptos clave y compartir inquietudes directamente con el capacitador.

 

 

 

Como cierre de la jornada, los presentes disfrutaron de una presentación musical en vivo a cargo de Araujo, completando una propuesta que combinó formación técnica y espectáculos en el principal espacio cultural de la provincia.

 

El músico cuenta con un recorrido destacado dentro de la escena nacional. Formó parte de Divididos entre 1995 y 2004, período en el que participó en la grabación de álbumes como Otro le Travaladna, Gol de Mujer, Narigón del Siglo y Vengo del Placard de Otro. Integró también el Lito Vitale Cuarteto y posteriormente fundó la agrupación Gran Martell junto a Tito Fargo y Gustavo Jamardo. En paralelo a sus presentaciones en vivo y trabajo en estudios de grabación, desde 1990 sostiene una labor docente continua a través de clínicas y talleres formativos.

 

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