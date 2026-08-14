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14 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut será sede de la tercera edición del ciclo “Recitales SADAIC”

Este viernes 14 de agosto, a partir de las 19:30 horas, se realizará un encuentro en el Centro Cultural Provincial de Rawson que contará con las presentaciones del “Vasco” Salaberry y Shaman Herrera. La entrada será libre y gratuita. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar de la tercera edición del ciclo “Recitales SADAIC”, que se llevará adelante este viernes 14 de agosto, a las 19:30 horas, en el Salón de las Industrias Culturales del Centro Cultural Provincial (CCP), ubicado en Dr. Ángel Federicci 216 de Rawson.

 

En esta oportunidad, el escenario reunirá a José “El Vasco” Salaberry y Shaman Herrera, dos artistas chubutenses con reconocidas trayectorias y diferentes maneras de abordar, desde la música y la composición, la identidad y los sonidos de la Patagonia.

 

José “El Vasco” Salaberry es un emblemático cantautor y referente del folclore de Comodoro Rivadavia. Con más de cuatro décadas de trayectoria, su obra musical y poética está profundamente vinculada con la identidad patagónica, sus paisajes, el viento, el frío y las historias de quienes habitan el sur del país.

 

Su recorrido artístico se encuentra también atravesado por su experiencia dentro de la actividad petrolera, sector en el que se desempeñó durante años hasta llegar a ser jefe de operaciones. Ese conocimiento en primera persona del mundo del trabajo forma parte de una obra que recupera historias, personajes y vivencias de la comunidad petrolera de Chubut.

 

Por su parte, Shaman Herrera es cantante, guitarrista, compositor y productor musical. Nacido en Comodoro Rivadavia y radicado actualmente en Epuyén, se consolidó como una figura destacada de la escena independiente, alcanzando además una importante repercusión fuera de la provincia, particularmente en la ciudad de La Plata.

 

Su estilo fusiona elementos del rock y el folklore con sonoridades psicodélicas y experimentales. Dentro de su identidad musical se destaca además la utilización del canto gutural y los armónicos como recursos vocales característicos.

 

El encuentro forma parte del ciclo “Recitales SADAIC”, una iniciativa organizada por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) en colaboración con la Subsecretaría de Cultura del Chubut, que busca generar espacios para la difusión y el encuentro con autores, compositores y músicos.

 

La actividad será con entrada libre y gratuita, y para consultas las personas interesadas podrán comunicarse con el Centro Cultural Provincial a través del correo electrónico ccpchubut@gmail.com

 

 

 

R.G

 

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