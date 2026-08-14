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14 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Salir de vacaciones y la salud, entre lo que más subió el mes pasado

El Indec confirmó que el costo de vida subió 2,1% el mes pasado. El turismo por las vacaciones de invierno y los servicios de salud explicaron gran parte de los aumentos, mientras que la ropa bajó por las liquidaciones. 
Por Redacción Red43

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El costo de vida volvió a subir un poco durante julio y cerró con un incremento general del 2,1%. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros siete meses del año llegó al 19,3%, mientras que la medición de los últimos doce meses alcanzó el 33,8%.

 

El principal motivo del aumento estuvo en las vacaciones de invierno. El rubro de entretenimiento y cultura encabezó las subas con un salto del 5,0%, impulsado por los pasajes, las Salidas culturales y las excursiones. En esa misma línea, la gastronomía y la hotelería subieron un 2,8%.

 

La salud también pesó en el bolsillo, con un incremento del 2,5% provocado por la suba en remedios y cuotas de prepagas. Los servicios del hogar como luz y alquileres, junto con la telefonía e internet, se ubicaron apenas por encima del promedio general.

 

En el caso de los alimentos y bebidas, el aumento fue del 2,0%, apenas por debajo del índice general. Sin embargo, siguió siendo el gasto que más golpeó la economía diaria de las familias en la Patagonia debido a las subas en verduras, lácteos y pan. La única noticia a favor estuvo en la indumentaria y el calzado, que bajaron un 1,3% gracias a las liquidaciones de temporada.

 

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