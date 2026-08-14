Continúa el operativo de Gendarmería en la Ruta 40: cómo están las conexiones clave

El personal de patrulla del Escuadrón 36 Esquel de Gendarmería Nacional lleva adelante los trabajos de asistencia en la Ruta Nacional 40, específicamente en el tramo ubicado entre El Mayoco y La Madera. Las maniobras están orientadas a concretar la extracción de un camión de bandera chilena que se encuentra varado en el sector.

Las tareas de remoción se reanudaron a partir de las 10:00 horas, por lo que las autoridades viales reiteraron la necesidad de circular con precaución, moderar la velocidad y prestar atención a las indicaciones del personal de las fuerzas de seguridad apostado en el lugar.

En paralelo, los reportes oficiales sobre las condiciones de transitabilidad en las rutas nacionales y provinciales que conectan a Esquel con el resto de la provincia reflejan diversos panoramas a tener en cuenta al salir a la ruta:

En la Ruta Nacional 259, el tramo entre Esquel y Trevelin presenta calzada normal con riego de sal y banquinas inestables con barro. Por su parte, la conexión de la RN 259 desde la intersección con la Ruta 40 hacia Esquel tiene la cinta asfáltica húmeda por riego preventivo con sal y banquinas con barro, mientras los equipos viales realizan tareas en la zona.

Hacia el norte, en la Ruta Nacional 40 entre el empalme con la RN 259 y Leleque (sentido Cholila), la calzada se encuentra húmeda con presencia de agua en sectores y banquinas inestables con acumulación de barro y nieve, con personal despejando las banquinas entre Lepá y Leleque. En el tramo que une la RN 40 con el acceso a Cholila, la calzada presenta humedad y sal en sectores.

Respecto al recorrido de la Ruta Nacional 40 en sentido sur, el tramo entre el empalme con la RN 259 y Tecka permanece húmedo con presencia de sal en sectores, banquinas con barro y nieve, además de registrarse neblina, viento y lloviznas en la zona.

Para quienes se desplazan hacia el sur de la provincia con destino a Comodoro Rivadavia, la Ruta 40 entre Tecka y Gobernador Costa presenta calzada húmeda por riego de sal y deformaciones o baches aislados. Más adelante, en el tramo de la Ruta Nacional 3 que une Garayalde con Comodoro Rivadavia, se registra calzada húmeda por presencia de sal, banquinas inestables con barro, lloviznas y viento, con cuadrillas trabajando en el mantenimiento.

EBW