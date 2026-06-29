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29 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Comenzó la Copa Esquel Femenina 2026

Con la participación de nueve equipos de la región y Chile, el Estadio Municipal esquelense fue escenario del inicio de un torneo histórico que busca consolidar la igualdad y el desarrollo deportivo local. 
Por Redacción Red43

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El Estadio Municipal de Esquel recibió este sábado el inicio de la primera edición de la Copa Esquel Femenina 2026, una propuesta que se suma al torneo más convocante de la ciudad. Con una jornada que sumó el acompañamiento del público, comenzó la competencia que busca fortalecer el desarrollo de la disciplina en la zona.

 

 

 

En esta oportunidad, el certamen cuenta con un total de nueve equipos participantes, de los cuales siete pertenecen a Esquel, uno a Trevelin y uno representa a la localidad de Futaleufú, Chile. Esta integración otorga al torneo un carácter regional y binacional, posicionando a la ciudad cordillerana como punto de encuentro para el deporte.

 

La iniciativa surgió a partir de un compromiso asumido por el intendente Matías Taccetta tras la edición masculina anterior, con el objetivo de generar igualdad de oportunidades. Durante la jornada inaugural, el mandatario estuvo presente junto al subsecretario de Deportes Hernán Maciel, el director de Deportes Roberto Fusiman, el coordinador de Fútbol Emanuel Brunt y el coordinador de Barrios Martín Lobos.

 

 

 

Las autoridades locales acompañaron el inicio de los partidos y señalaron la importancia de sostener políticas inclusivas que garanticen el acceso al deporte. De esta manera, el municipio continúa con el trabajo de fortalecer los espacios de participación y generar propuestas que integren a la comunidad, en un nuevo avance para el deporte local.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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