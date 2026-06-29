Preocupante nivel de morosidad joven

¿Cómo es que menores de 35 están teniendo deudas con préstamos? Este interrogante resuena con fuerza en el escenario económico actual, luego de confirmarse que la morosidad en el sistema financiero volvió a registrar un preocupante incremento durante mayo, alcanzando niveles que no se observaban desde la salida de la Convertibilidad. El fenómeno afecta de manera alarmante a las nuevas generaciones, ya que cuatro de cada diez personas de ese rango etario con créditos activos presentan problemas para pagar al menos una obligación.

El ecosistema de las aplicaciones financieras y las billeteras virtuales facilitó la obtención de créditos rápidos con requisitos mínimos, lo que impulsó la inclusión pero también un riesgo latente de morosidad. Muchos jóvenes recurren a estas herramientas para cubrir gastos cotidianos o consumos de tecnología y ocio, impulsados por la inmediatez de las redes sociales. Esta facilidad para operar desde el celular reduce notablemente la percepción del gasto real en comparación con el uso de dinero en efectivo, según se desprende de un informe elaborado con datos de la Central de Deudores del Banco Central.

La falta de educación financiera y la precarización laboral terminan consolidando una problemática que se transformó en una tendencia en alza a nivel general. El informe detalla que la irregularidad en los créditos destinados a las familias encadenó su decimonovena suba mensual consecutiva, lo que muestra que la tasa de morosidad de los hogares se multiplicó por más de cinco en menos de dos años, pasando del 2,5 por ciento registrado en octubre de 2024 a superar el 12 por ciento en mayo pasado.

Al analizar el comportamiento general del financiamiento, las estimaciones que siguen la metodología de la autoridad monetaria indican que la mora de las familias trepó del 12,1 por ciento en abril al 12,7 por ciento en mayo. Por su parte, el endeudamiento de las empresas también reflejó dificultades, aunque en una escala menor, avanzando del 3,3 por ciento al 3,5 por ciento en el mismo período, lo que situó la morosidad total del sector privado en un 7,7 por ciento.

La delicada situación que atraviesan los deudores más jóvenes plantea serios desafíos para la economía interna y la reactivación del consumo. La alta proporción de menores de 35 años con dificultades para afrontar sus compromisos financieros no solo restringe sus posibilidades de calificar a nuevos financiamientos, sino que además compromete su inserción en el circuito formal del crédito para el mediano plazo.

EBW