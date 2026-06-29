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Por Redacción Red43

Volcó el auto y la alcoholemia le dio 2,5 g/l

Un fuerte accidente vehicular se registró durante la madrugada del domingo, y la comisario Carolina Pauli explicó los detalles.
Por Redacción Red43

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Un fuerte accidente vehicular se registró durante la madrugada del domingo, y la comisario Carolina Pauli explicó los detalles.

 


“Aproximadamente a las 6 y 20 de la mañana, lo que es jurisdicción de la Comisaría Segunda, se tuvo que tomar intervención en un accidente automovilístico”, detalló Pauli: “en la calle Dr. Franzó y Avellaneda, el personal policial les ha noticiado de un vuelco”.

 


El llamativo accidente y sus detalles: “apoyado en uno de sus laterales, el conductor estaba fuera del vehículo ya, presentaba algunos golpes, se hizo presente el personal médico de salud del hospital, lo hizo un examen, la verdad que no requirió mayor asistencia médica”.

 


El personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial se hizo presente: “realizó el test de alcoholemia, dando positivo el resultado del mismo, así que en razón de esto se procedió a la retención del vehículo, a disposición del tribunal, estamos hablando de un 2,5 de gramos de alcohol en sangre, es un monto bastante elevado”.
SL
 

 

 

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