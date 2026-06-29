La Escuela “Puños del Sur” realizará su primer festival de Boxeo Amateur

Siempre un paso adelante. Con mucho sacrificio, con mucho de lealtad, con números claros y con un equipo de trabajo “que se puso la 10”.

Cuando no tenía absolutamente nada, más que sus manos y sus ganas de generar un espacio de contención para grandes y chicos, Fabián Corbalán pudo con el tiempo y en un terreno propio, levantar un gimnasio.

Lo hizo con el apoyo de su familia y de muchos amigos, quienes a diario realizan actividades físicas en su lugar. A partir de allí, diseñaron distintas estrategias para juntar fondos y equipar el gimnasio.

Ahora bien, se vienen nuevos desafíos. El armado de un festival boxístico es el gran objetivo. La fecha estipulada es el sábado 8 de agosto, en el Centro Comunitario de José de San Martín. Sin dudas será una fiesta, sin dudas estará colmado de gente.

Primero por el nivel de los boxeadores que estarán presentes. Segundo, porque es una manera de apuntalar el trabajo que realiza Fabián Corbalán, quien en poco tiempo hizo mucho por el pueblo.

De la Escuela “Puños del Sur” participarán nueve boxeadores de los cuales cinco serán debutantes, en tanto se informó que habrá boxeadores de El Bolsón, al mando de Claudio “Pocho” Mariluán; de Trevelin, con la idea que esté arriba el ring Axel Antimán, como así también boxeadores de Trelew y Paso de Indios.

Según lo informó Fabián Corbalán, los boxeadores que estarán presente de su escuela son Eduardo Zarate, Xiomara Colipán, Emiliano Mera y Valentino Necul, en tanto harán su debut Santi Peña, Tomás Baigorria, Wendy Chospi y Brian Ledesma.

Recordemos que el pasado 9 de marzo, se inauguró el nuevo espacio de la Escuela “Puños del Sur” (cuyas paredes fueron levantadas por sus propias manos y economía familiar) y, a partir de ahí, fue un trabajo constante con todos los que integran la escuela, como ser venta de empanadas, una gran tómbola y por último venta de sorrentinos.

Todo dinero que sirve para la escuela, donde diversos elementos deportivos y sobre todo la compra de un piso de goma fue el destino de ese dinero recaudado.

Todo suma para el armado de este festival, sin olvidarnos de las gestiones realizadas por el presidente del Concejo Deliberante de José de San Martín, Juan Pablo Díaz, donde le solicitó a Chubut Deportes la entrega de material deportivo, para esta escuela que es un ejemplo de funcionamiento en tiempos de crisis.

Ahora será el momento de mostrarle a la sociedad lo que es capaz de hacer esta escuela de boxeo “Puños del Sur” cuya inclusión es la gran bandera.