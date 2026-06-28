Se viene una ola polar a Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe especial por la irrupción de una masa de aire de origen antártico que afectará con dureza a la región patagónica y luego se extenderá hacia el resto del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el embate polar comenzará este próximo martes 30 de junio y se extenderá hasta el viernes 3 de julio. La Patagonia será la primera región en recibir el ingreso directo de este sistema climático, el cual provocará un desplome abrupto de los termómetros.

Para la región se prevén temperaturas mínimas que oscilarán entre los -10 grados y los 0 grados. Sin embargo, el panorama es todavía más extremo para las áreas del interior, ya que el organismo nacional alertó que los registros podrían descender por debajo de los -15 grados en distintas zonas de la meseta patagónica. En tanto, las temperaturas máximas diarias apenas variarán entre los -5 grados y los 7 grados.

El organismo también anticipó la probabilidad de nevadas sobre la meseta patagónica, aunque los especialistas aclararon que todavía existe una gran incertidumbre respecto a la zona exacta y a la intensidad que podría tener el fenómeno.

Luego de golpear al sur argentino, el aire antártico continuará su desplazamiento hacia el norte del país, afectando con frío extremo a la franja central y norte de la Argentina entre el miércoles 1 y el jueves 2 de julio.

EBW